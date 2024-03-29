Зарплата, оренда й відсотки: Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік

Доходи президента України та членів його сім'ї становили 12,4 млн гривень, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик України на суму понад 7,4 млн гривень.

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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Про це в п'ятницю ввечері, 29 березня, повідомила пресслужба Офісу президента України.

Згідно з декларацією, доходи Зеленського та членів його сім'ї склали 12 млн 423 тис. 008 грн. У цю суму входить прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) у розмірі 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи сім'ї президента у 2023 році здебільшого складалися із заробітної плати, відсотків банку й доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума склала 4 млн 967 тис. 036 грн.

Отже, Володимир Зеленський задекларував:

336 000 грн — заробітна плата;

1 827 216 грн — дохід від надання майна в оренду;

4000 грн — роялті;

3 727 986 грн — процентний дохід і погашення ОВДП;

103 750 грн — проценти від банку.

В ОП пояснили, що збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. І додали, що залишок грошових коштів родини президента на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося.

Перша леді Олена Зеленська задекларувала 231 тисячу заробітної плати.

Нагадаємо, колишній керівник Самбірського районного ТЦК Сергій Бабич задекларував 8,3 млн гривень доходів, два житлові будинки, шість квартир, декілька земельних ділянок і позашляховик Lexus.

12 грудня 2023 року Фокус вивчив декларації політиків України. Здебільшого другі половинки нардепів і чиновників "багатші" за подружжя.