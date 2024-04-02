Відомий меценат і засновник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов отримав почесну подяку від UNITED24 за підтримку України

Засновник криптобіржі з українським корінням WhiteBIT Володимир Носов отримав подяку від офіційної фандрейзингової платформи України UNITED24 з підписом Володимира Зеленського за підтримку України в цей визначальний час. Про це він написав у себе в Instagram.

Унікальна нагорода виготовлена з вапняку, видобутого в Осокорівському кар’єрі, та піску з Олешківської пустелі, які є двома символами Херсонщини.

Володимир Носов та криптовалютна біржа WhiteBIT є активними донаторами зборів UNITED24. Зокрема, в червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС Володимир Носов і криптовалютна біржа WhiteBIT підтримали гуманітарну місію на Херсонщині та зробили один із найбільших донатів — 10 млн грн на збір UNITED24 для допомоги рятувальникам.

"Я вірю, що технології мають служити людям. Що криптосвіт має використовувати силу інновацій для допомоги. Що кожен відповідальний бізнес з українським корінням має бути включеним у реальність. Тому, продовжуємо!" — написав у своїх соцмережах Носов.

У травні 2022 року ініціатива Президента України Володимира Зеленського підключила криптовалютне рішення Whitepay, яке входить в екосистему WhiteBIT, для забезпечення швидкого прийому донатів у криптовалюті. У результаті в перші місяці повномасштабного вторгнення вдалося оперативно зібрати сотні тисяч доларів з усього світу на підтримку України.

Подяка від UNITED24 — не перша для WhiteBIT. Нещодавно CEO компанії Володимир Носов отримав подяку від голови СБУ Василя Малюка "За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України". Також Носов був нагороджений медаллю "За оборону Харкова", подякою керівника ГУР Кирила Буданова "За сприяння та співпрацю в наданні допомоги Українській армії" та відзнакою "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

За відкритими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Носов та криптобіржа WhiteBIT передали на допомогу українцям і ЗСУ понад 415 млн грн власних коштів, десятки воєнних авто, а також десятки тисяч продуктових наборів.

Володимир Носов — активний учасник благодійних аукціонів. У травні 2022 року він викупив кришталевий мікрофон "Євробачення 2022" у Kalush Orchestra за 900 тисяч доларів, а в листопаді 2022 року — Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, на якому їздив Фредді Мерк’юрі, за 250 тисяч фунтів стерлінгів. У грудні 2023 року на благодійному аукціоні від Forbes Ukraine Носов придбав барабани гурту "Бумбокс" за 400 тисяч доларів. Кошти, одержані від аукціонів, пішли на допомогу Україні: потреби армії, створення сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans, закупівлю потужних безпілотників.