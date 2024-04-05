Дисертацію судді Босого перевірять на плагіат без зовнішнього тиску - Голова НАЗЯВО Бутенко

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевірить на предмет наявності плагіату декларацію голови Господарського суду м. Києва Вадима Босого. Про це йдеться в матеріалі проєкту СтопКор, передають "Українські новини".

За даними журналістів, з відповідним проханням до агентства вони зверталися пʼять разів, і лише з пʼятої спроби відомство вирішило взяти дисертацію в роботу.

За даними відкритих джерел, у 2021 році Босий отримав вчений ступінь доктора наук. Він захистив наукову роботу на тему "Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: теоретичний та праксеологічний аспект". Примітно, що захист дисертації відбувався у Дніпрі, хоча на той момент суддя постійно мешкав і працював у Києві. Даний факт зацікавив журналістів у контексті низки нещодавніх скандалів довкола "запозичень" у наукових роботах топчиновників, йдеться в матеріалі.

Наприкінці березня журналісти СтопКору спрямували до НАЗЯВО скаргу з проханням перевірити можливі факти академічного плагіату в дисертаційній роботі керівника столичного Госпсуду Вадима Босого. "Варто зауважити, що це вже пʼятий випадок, коли громадськість звертається до НАЗЯВО зі скаргами подібного змісту. Проте у попередні чотири разі скарга не розглядалась і поверталась заявника без розгляду на підставах, які мають ознаки суто формального підходу", — сказано в статті.

Редакція СтопКору також звʼязалась із головою НАЗЯВО Андрієм Бутенком, аби отримати його коментар. "Зокрема, репортерів цікавило, чи відчувають в агентстві певний тиск, коли розглядають скарги щодо високопосадовців. У відповіді очільник установи запевнив, що все відбуватиметься відповідно до встановленого порядку, і жодні зовнішні фактори не впливають на розгляд справи", — додають у виданні.