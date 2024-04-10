Kernel відзначає підтримку українського бізнесу з боку Держспоживслужби для розширення експорту

Співпраця бізнесу та держави задля стабільності української економіки залишається у фокусі уваги агровиробників та експортерів. Kernel – найбільший виробник та експортер зернових в Україні, лідер світового ринку соняшникової олії, відзначає підтримку з боку Держспоживслужби під час ключових моментів для розвитку експортних можливостей в умовах воєнного стану.

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"Під час війни агрогалузь України проходить складний шлях не лише виживання та балансування, а й трансформацій. У цьому процесі особливо цінними є кроки, які державні інституції роблять назустріч бізнесу задля досягнення спільної мети – розширення експортних можливостей України, — зазначає Андрій Паладій, Головний трейдер олії та шроту Kernel. – Так, в один із непростих періодів роботи "Зернового коридору" наша компанія успішно почала експортувати соняшниковий шрот до КНР альтернативними логістичними шляхами. За вимогами країни-імпортера ця продукція має проходити контроль згідно з санітарними та фітосанітарними нормами, закріпленими двосторонніми угодами між обома державами. Функція контролю за дотриманням стандартів, а також повноваження видачі сертифікатів закріплені за інспекторами Держспоживслужби. Фахівці ДПСС зробили важливий внесок у результат — за зверненням Kernel оперативно надали необхідні розʼяснення та рекомендації. І ми змогли дотриматися всіх процедур контролю та здійснити необхідні поставки вантажу через порт Констанца в період ускладнень експорту прямими морськими шляхами".

Попри вже наявні спільні досягнення та позитивні зрушення у процесах, залишається багато точок зростання та розвитку у роботі Держспоживслужби у рамках співпраці з агроекспортерами. Серед таких перспективних напрямків – акредитація лабораторій, запровадження цілодобової роботи інспекторів та лабораторій, а також можливість оформлення експорту у будь-якому регіоні для зниження навантаження і ризиків корупції у тих регіональних точках, де обсяги експортних відвантажень максимальні.

Важливо, щоб українські інституції йшли назустріч агровиробникам і допомагали бізнесу виживати у таких складних умовах. Завдяки спільній системній роботі Держспоживслужби та інших державних органів вдається будувати нові підходи до процесів, уникати перебоїв з експортом продовольства і забезпечувати безперебійну роботу аграрних підприємств, які наповнюють держбюджет під час війни валютною виручкою.