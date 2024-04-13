На Хмельницькій АЕС стартував проєкт зведення 5 і 6 енергоблоків за технологією Westinghouse АР1000

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У межах стратегічно важливої для посилення енергетичної незалежності України українсько-американської співпраці на Хмельницькій АЕС розпочинається підготовка до зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією Westinghouse АР1000. Днями на будівельному майданчику станції почалися підготовчі роботи для будівництва градирень майбутніх енергоблоків, розповідається на сайті Міністерства енергетики України.

Участь у церемонії старту проєкту взяли міністр енергетики України Герман Галущенко, посол США в Україні Бріджит Брінк, в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман.

"Це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом будувати і розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики", — підкреслив Герман Галущенко.

АР 1000 – найсучасніша технологія, важливою особливістю якої є можливість маневрування. "Особлива риса американської технології АР 1000 — можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас. І це наша відповідь терористам, вони ніколи не позбавлять нас світла, а нові технології дадуть нам змогу вистояти", — зазначив міністр.

Пані посол Бріджит Брінк своєю чергою наголосила, що США продовжать підтримку України у протистоянні російській агресії до перемоги у війні: "Енергетична незалежність є життєво важливою для безпеки України, а ядерна енергетика забезпечує більше половини її потреб в електроенергії. На Хмельницькій АЕС ми відзначили перший крок у будівництві 9 сучасних, безпечних ядерних реакторів, які замінять обладнання радянських часів. Дякую Герману Галущенку, компанії "Енергоатом" та американській компанії Westinghouse за проєкт, який допоможе забезпечити незалежне майбутнє України".

Патрік Фрагман наголосив, що технологія АР 1000 дозволяє будувати дуже компактні та ефективні енергоблоки.

Петро Котін повідомив, що після завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницький АЕС потужності станції перевищать навіть потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС, яка на сьогодні є найбільшою в Європі.

"ХАЕС №5 стане першим у Європі атомним енергоблоком, побудованим за американською технологією АР 1000. Дуже важливо осучаснити українську атомну енергетику, зокрема і з огляду на скорочення теплової та гідрогенерації в країні, спричинене руйнуваннями внаслідок російських ракетних обстрілів", – наголосив керівник "Енергоатому".

Зазначимо, що для відповідного будівництва було розроблено та затверджено техніко-економічне обґрунтування. Наразі триває підготовка законопроєкту для подальшого розгляду Урядом та Верховною Радою України. Технологія AP 1000 ліцензована Комісією з ядерного регулювання США.