28 березня 2024р. онлайн-медіа "ФОКУС" опублікувало матеріал "Викривач корупції" Бахматов вказав у офіційній декларації мільйонні статки, — ЗМІ".

11.04.2024р. на електронну адресу онлайн-медіа "ФОКУС" надійшла заява про спростування частини інформації від Бахматова Максима Ісановича з доданим текстом спростування.

На виконання вимог ст. 43 Закону України "Про медіа" та з метою реалізації права на спростування, нижче публікуємо текст спростування, наданий Бахматовим М.І. без скорочень чи інших змін.

Текст спростування

У зв’язку з наданням недостовірної інформації у публікації ""Викривач корупції" Бахматов вказав у офіційній декларації мільйонні статки, — ЗМІ" (посилання на публікацію:https://focus.ua/uk/ukraine/636501-vikrivach-korupciji-bahmatov-vkazav-u-oficiyniy-deklaraciji-milyonni-statki-zmi; https://focus.ua/ukraine/636501-oblichitel-korrupcii-bahmatovukazal-v-oficialnoy-deklaracii-millionnoe-sostoyanie-smi), яка була опублікована 28.03.2024 о 16:27 на сайті засобу масової інформації "ФОКУС", я Бахматов Максим Ісанович, нижче надаю достовірну інформацію щодо опублікованих у публікацій обставин.

Щодо задекларованих грошових коштів кошти

Мною, Максимом Бахматовим, 04.10.2023 року подано декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій. Дана декларація була першою, яка подавалася мною до зазначеного реєстру. Враховуючи це, у ній зазначається усе майно та грошові кошти, які я набув у власність за понад 20 років своєї професійної та підприємницької діяльності (в т.ч. в якості керівного партнера інноваційного парку UNIT.City, голови правління корпоративного акселератора Radar Tech, гендиректор ВДНГ, члена наглядової ради мережі кінотеатрів Multiplex), а не за 2022 рік. У свою чергу, згідно поданої декларації у 2022 році мною було зароблено 1 169 316 гривень доходу як фізичною-особою підприємцем.

Земельна ділянка площею 1039 м2

Згідно з поданою декларацією до Єдиного державного реєстру декларацій за 2022 рік мені належало на праві власності 50% земельної ділянки, загальна площа якої складає 1039 м2, що відображено в декларації, а не 100% як зазначено в публікації.

Садовий (дачний) будинок площею 397,8 кв.м.

Згідно з поданою декларацією до Єдиного державного реєстру декларацій за 2022 рік мені належало на праві власності 50% садового (дачного) будинку, загальна площа якого складає 397,8 кв.м., що відображено в декларації, а не 100% як зазначено в публікації.

Два нежитлових приміщення площею 21,8 м.кв. та 28,9 м.кв.

Право власності на два нежитлових приміщення площею 21,8 м.кв та 28,9 м.кв. виникло на підставі договору дарування від моєї матері, а не на підставі договору купівлі-продажу. За договором дарування зазначені приміщення прийняті у занедбаному внутрішньому технічному стані та зовнішній фасадній частині. З метою приведення даних приміщень до використання, мною проведено у них не лише внутрішні ремонтні роботи, але і зовнішні, що сприяло покращенню благоустрою прибудинкових територій та збереженню конструкцій будинків.

З дати заснування Громадської організації "Офіс Трансформації" (23.11.2020 року) приміщення площею 28,9 м.кв. передано для використання громадській організації на безоплатній основі.

Станом на дату публікації статті засобом масової інформації мені належить на праві власності лише приміщення площею 28,9 м.кв.

Даний факт не був перевірений засобом масової інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Право власності на квартиру площею 39,9 м.кв.

19.12.2022 року мною набуто права власності на нерухоме майно у вигляді квартири загальною площею 39,9 м.кв. Згідно проведеної оцінки на он-лайн сервісі Фонду державного майна України на момент набуття права власності оціночна вартість зазначеної квартири складає 1,684 млн. грн.

Право власності на квартиру набуто на підставі договору довічного утримання укладеного з Сердцевою Аллою Григорівною, яка є моєю мамою. Даний факт не був перевірений засобом масової інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зазначена квартира належала Сердцевій А.Г. та нашій родині з 2013 року.

Спільний збір з UKLON на тактичну медицину

Збір коштів із Партнером UKLON на тактичну медицину для ЗСУ завершено в грудні 2023 року – було зібрано 521 277,88 тис. грн. та компанія Uklon зробила власний внесок в загальний збір Проекту на суму 200 тис. грн., про що було публічно повідомлено в публікації на моїй сторінці у Facebook від 29.11.2023 року.

Бахматов Максим Ісанович "10" квітня 2024 року