Борг за будівництво нового водогону на батьківщині Зеленського після підриву Каховської ГЕС – 3,5 млрд грн, – засновник Autostrada Шкіль

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Міністерство фінансів під керівництвом Сергія Марченка не розрахувалось за будівництво нового водогону, який був побудований після підриву Каховської ГЕС росіянами в червні 2023 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав засновник компанії-підрядника, СП "Автострада" Максим Шкіль, передає "Апостроф".

За його словами, борг перед компанією тільки за цим обʼєктом становить 3,5 млрд грн. Раніше Шкіль також повідомляв, що Мінфін не розраховується перед підрядниками за будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, борг перед "Автострадою" становить 5 млрд грн. Загальний же борг перед компанією – 12 млрд грн.

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС понад один мільйон мешканців Дніпропетровщини опинились без води. Розуміючи соціальну відповідальність, Autostrada відразу без вихідних та фінансування, в цілодобовому режимі, розпочала будівництво водогону. Результат водогін довжиною 145 км збудований, але міністерство фінансів місяцями погоджує паспорт бюджетної програми і станом на сьогодні розрахунок за виконані роботи так і не відбувся!", — написав Шкіль.

На його думку, "сьогодні це вже факт, що забезпечення людей питною водою, для міністерства фінансів Марченка не є пріоритетом".

Шкіль відзначив, що компанія ухвалила рішення не припиняти роботи попри відсутність фінансування.

"Звичайно, через відсутність фінансування з боку держави ми могли б зупинити роботи, але це було б безвідповідально. Мали надію, що після завершення робіт фінансування буде виділено, але місяцями чуємо чергові надумані причини, а коштів так і нема", — додав засновник "Автостради".

За його словами, на нарадах президенту чиновники доповідають, що все зроблено.

"Зроблено, але не розраховано! Будівництво водогону виконане виключно завдяки та за рахунок підрядних організацій. Борг перед Автострадою тільки по цьому обʼєкту 3,5 млрд грн! Міністерство фінансів, на чолі з міністром Марченко, використовує будь-які важелі та зачіпки, щоб не виконувати покладені на них функції, навіть по таким соціально важливим питанням. Прикро, що за це нема жодної відповідальності!", — резюмував Шкіль.

У наступному пості він додав, що по всім обʼєктам інфраструктури підрядники роками просять заплатити кошти.

"Питання тільки накоплюються і не вирішуються! Загальний борг перед Autostrada 12 млрд грн! Ми обслуговуємо кредити, сплачуємо податки, платимо заробітню плату майже 6000 працівникам, утримуємо всі виробничі бази" — написав підприємець.

"Всі ці відсотки по кредитам — це прямі збитки для компанії, які виникли внаслідок невчасного розрахунку через бездіяльність посадових осіб міністерства фінансів, якщо б кошти були сплачені вчасно, кредити були б погашені і відповідно не було б нарахованих відсотків. Саме так сьогодні працює все інфраструктурне будівництво! Бізнес платить податки вчасно, акциз з палива платиться вчасно, а фінансування програм відновлення триває роками!" — додав він.

За його словами, підрядні організації взяли на себе практично повну функцію замовників — це вирішення питань з землею, отримання погоджень, взаємодія і надання пояснень перевіряючим органам.

"Від Держави потрібно одне — заплатити кошти! Навіщо укладати контракти, які не можете вчасно профінансувати! Думаю відповідь проста — через некомпетентність!" — підсумував Шкіль.

Раніше він також писав про те, що Зеленський доручив посилити захист енергооб’єктів, проте Кабмін це проігнорував і не виділив фінансування.