Фонд держмайна розірвав договір оренди з компанією "Інзерноекспорт" холдингу GNT Group, якою управляють кредитори АСР

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях розірвало договір оренди нерухомого майна з ТОВ "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт" через заборгованість з орендної плати. Компанія входить до українського холдингу GNT Group – стивідор, який має логістичний зерновий комплекс в Одеському морському торговельному порту. Дану інформацію на запит Hubs.ua повідомили у Регіональному відділенні ФДМУ, передає "ДС".

За інформацією Фонду, станом на лютий 2024 року, заборгованість "ЗПК "Інзерноекспорт" перед державним бюджетом становила понад 520 тис. грн.

"Систематична несплата орендної плату у державний бюджет підтверджується неодноразовими претензіями на адресу Орендаря… З підстав того, що Товариство з обмеженої відповідальністю "Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт" не сплачувало орендну плату згідно Договору оренди більше трьох місяців, Регіональне відділення, користуючись правом, передбаченим статтею 782 Цивільного Кодексу України, відмовилося від Договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності", – йдеться в офіційній відповіді Регіонального відділення.

"Зерновий перевантажний комплекс "Інзерноекспорт" орендував нежитлові приміщення на причалі 43, що обліковується на балансі ДП "Одеський морський торговий порт". Договір оренди був заключений товариством ще у 2006 році та з того часу сумлінно виконувався.

Проте, у 2022 році розпочався корпоративний конфлікт між GNT Group та іноземним кредитором Argentem Creek Partners (ACP). Між ними у 2019 році був укладений кредитний договір на суму $75 млн.

У кінці 2022 року ACP ініціював примусове стягнення боргу з GNT Group, пояснивши свій крок непрозорістю в діяльності холдингу. Натомість українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві . На думку бенефіціарів холдингу Сергія Грози та Володимира Науменка, метою ACP є отримання всього бізнесу GNT Group за найнижчою ціною, з подальшим його перепродажем.

У кінці грудня 2022 року кредитний агент АСР – Madison Pacific Trust Limited, як вважають представники GNT Group, у порушення Кредитного договору, незаконно змінив директорів та юридичні адреси (з Одеси на Львів) трьох компаній GNT Group, які займались перевалкою зерна в морському порту. Серед них був і "ЗПК "Інзерноекспорт

З початку 2023 року компанію, згідно державному реєстру, очолив Кулак Ігор Олександрович – юрист юридичної компанії Hillmont Partners, яка представляє інтереси кредитора ACP.

Крім того, у лютому 2023 року АСР ініціював банкрутство інших підприємств холдингу – "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн Корп ЛТД".