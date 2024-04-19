Kernel будує фортифікаційні споруди на Сумщині

З перших днів повномасштабної війни Kernel виділив вже понад 2,3 млрд грн на підтримку Збройних Сил України, зокрема закуповуючи необхідне обладнання для військових бригад. Зважаючи на необхідність зведення фортифікаційних споруд поблизу кордонів для зміцнення обороноздатності країни, компанія будує укріплення на Сумщині.

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Фортифікаційні споруди мають важливе значення для зниження ризиків воєнної агресії. Вони створюють додаткові бар'єри та перешкоди для ворога. Оскільки країна-агресор досить активно розбудовує свої опорні пункти, Україна має гостру потребу у зміцненні своїх оборонних позицій за різними напрямками.

"Ми усвідомлюємо, що не можна зволікати з підсиленням захисту українських територій, тому долучаємося, де можемо. Сумщина — один з регіонів присутності нашої компанії, тому проблеми області завжди у фокусі нашої уваги. Підтримка будівництва фортифікаційних споруд для компанії – це ще один крок назустріч посиленню обороноздатності країни. Бронекапсули, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції дозволять захистити бійців на позиціях, сприяти їхній безпечній евакуації та переміщенню", — зазначає Катерина Співакова, директорка з комунікацій та GR, Kernel.

Попри складність погодних умов ранньої весни та специфіку робіт, будівництво фортифікаційних споруд виконується з дотриманням найвищих стандартів якості та безпеки.