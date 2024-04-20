Екснардеп Береза: Бізнес-партнерка й тітка нардепа Безгіна, який має доступ до держтаємниці, отримала статус особи, "причастной к СВО"

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін має родичів у Росії й окупованому нею Криму, і його тітка набула статусу "особи, причетної до СВО", заявив екснардеп України Борислав Береза. Про це він написав 19 квітня на своїй сторінці у Facebook, передає "Гордон".

"Бізнес-партнерка й тітка Безгіна, депутатка-єдинороска, не подала декларацію, бо – увага! – отримала статус особи, "причастной к СВО" (це, нагадаю, русня так називає війну з нами). Саме отримання статусу "особи, причетної до СВО", дозволяє таким депутатам і чиновникам не подавати декларації про доходи. І не показувати всі фінансові операції. Наприклад, операції з нерухомістю Безгіна у Криму. Хитро, правда?" – написав Береза.

За даними екснардепа, не лише тітка, а й батьки та сестра Безгіна живуть в окупованому Криму.

"Вони зрадили Україну й отримали російське громадянство. Це їхній вибір. І вони його зробили. Але питання в тому, що їхній син, брат і племінник Безгін є "слугою народу", нардепом в Україні й має доступ до державної таємниці. При цьому Безгін є фігурантом кримінальної справи, яку веде ДБР за ч. 2 ст. 110 КК (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене представником влади). Стаття передбачає від п'яти до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Така стаття – через бізнес з окупантами", – пояснив він.

Береза додав, що, на його переконання, таке було б неможливим у Другу світову війну у Великобританії.

"Уявімо Другу світову. Британія. Одного з парламентарів Консервативної партії [тодішнього прем'єр-міністра Вінстона] Черчилля ловлять на бізнесі з гітлерівською Німеччиною. Усі родичі цього парламентаря – батьки, сестра, тітка – обрали фашистську ідеологію, зрадивши Батьківщину. Парламентар має доступ до державної таємниці Британії й веде бізнес із депутаткою гітлерівського Рейхстагу. Депутатка до всього ще й має статус особи, причетної до проєкту "Третій рейх". І вишенька на торті – те, що у Британії проти цього парламентаря порушено кримінальну справу. А Черчилль не лише робить вигляд, що все гаразд, а ще й підтримує призначення потенційного зрадника, який ходить під статтею, на керівні посади в парламенті", – заявив політик.

На його думку, через зрадників у владі в Україні країна-агресор Росія може знати плани української армії. Береза закликав владу і спецслужби перевірити, як Безгін розпоряджається держтаємницею.