Ексмер Карплюк може мати відношення до заволодіння чотирма об"єктами у центрі Ірпеня - ЗМІ

Колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк, який позиціонує себе викривачем корупції, можливо має відношення до схеми з заволодіння чотирма земельними ділянками у центрі міста на вулиці Соборній, на яких стоять МАФи, в яких продають їжу та квіти, повідомляє "УНІАН".

Як повідомила керуючий партнер адвокатське об'єднання "Право захисту" Євгенія Ростолопа, досудове розслідування кримінального провадження №420231112320000354 від 29 березня 2023 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), здійснюється Бучанською окружною прокуратурою.

Хронологія афери, за її інформацією, виглядає наступним чином:

2018 рік – створюється ТОВ "БІГУДІ" (ЄДРПОУ – 42138122), яке зареєструвало право власності на 4 об’єкти нерухомого майна на вул. Соборній навпроти будівлі АТ "Укрпошта".

2020 рік – директором ТОВ "БІГУДІ" стала Наталія Дембовська – довірена особа Карплюка та голова Київської обласної організації його політичної партії "Нові обличчя".

2021 рік – Дембовська реєструє право власності на МАФи, використовуючи підроблені документи, в яких вказано, що ці "об’єкти нерухомого майна" (МАФи) збудовані ТОВ "БІГУДІ" ще у 1991 році, а отже не потребують введення в експлуатацію та долучила технічні паспорти. І це при тому, що "БІГУДІ" було створено лише у 2018 році.

Цього ж року, розповідає Розтолопа, підлеглі Карплюка надала в оренду земельні ділянки під МАФами, захопивши пішохідну зону (рішення Ірпінської міської ради за номером 1373-12-VІІІ від 28.07.2021 року).

14.09.2023 року один з МАФів "БІГУДІ" продало політконсультанту Карплюка Петру Щербині, а ще два – бізнес-партнеру та товаришу Карплюка Володимиру Співаку.

23.11.2023 року Щербина та Співак отримали рішення Ірпінської міськради про переоформлення договорів оренди на своє ім’я.

За даними слідства, Володимир Карплюк виступив організатором злочинної схеми заволодіння земельними ділянками комунальної власності. Саме він, йдеться в матеріалі, створив організовану групу для легалізації майна, здобутого завідомо злочинним шляхом. Його дії кваліфікуються за ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.