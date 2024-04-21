Розстріл поліцейських під Вінницею: підозрювані планували втекти з України, — Нацполіція

За словами представниці Нацполіції Олени Бережної, причиною нападу чоловіки називають перевезення ними бойових гранат. Обидва зловмисники вже перебувають під вартою, і їм загрожує довічне ув'язнення.

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Підозрювані в нападі на поліцейських на Вінниччині батько та син, яких затримали 21 квітня, планували втекти за кордон. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила представниця Національної поліції Олена Бережна.

"Вони перебували в покинутій будівлі. Мали намір виїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, з'ясовуватиме слідство", — повідомила Бережна.

За її словами, загиблий поліцейський устиг поранити 52-річного нападника, той залишився живим. "Йому було надано медичну допомогу. Він живий", — розповіла представниця Нацполіції. Наразі проводяться слідчі дії, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

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Розстріл поліцейських у Вінницькій області

20 квітня, близько 2:00 у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки позашляховик, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений. На затримання зловмисників було орієнтовано весь особовий склад поліції Вінницької області й сусідніх областей, а також запроваджено спеціально поліцейську операцію.

Затримання підозрюваних

Двох військових, які розстріляли поліцейських під Вінницею, затримали в Одеській області в неділю, 21 квітня. Зловмисників затримано за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 і 26 років, уродженці Вінницької області. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує довічне позбавлення волі за фактом убивства співробітника правоохоронних органів, адже під час перестрілки загинув 20-річний поліцейський.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що в машині розстріляних у Вінницькій області поліцейських був цивільний. За словами прессекретарки Нацполіції Заріни Маєвської, на момент нападу чоловік був в автомобілі поліції та не постраждав.