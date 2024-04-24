Сталевий Фронт Ахметова побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі

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Мілітарна ініціатива Сталевий Фронт Ріната Ахметова долучилася до будівництва вже 55 взводних опорних пунктів загальною протяжністю понад 80 км на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках бойових дій. Будівництво захисних фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони активізувалося в грудні 2023 року в координації з Міністерством оборони України та взаємодії з інженерними військами, розповіли на сайті "Метінвесту".

У режимі 24/7 спеціалісти компаній, які входять до SCM, у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова працювали над створенням фортифікацій, що стануть додатковим захистом для сотень тисяч містян та українських воїнів у Донецькій та Запорізькій областях. До зведення захисних споруд залучено до сотні спеціалістів компаній – водіїв, операторів кранів та екскаваторів, а також до 25 одиниць різнопрофільної спецтехніки одночасно – екскаватори, автокрани, великогабаритні вантажівки. Окрім залучення техніки та співробітників, представники Сталевого Фронту проводили земляні роботи, надавали будівельні матеріали, деревину, гідробар’єр та інші матеріали. Під час створення взводних опорних пунктів активно використовувалися сталеві "криївки" – власна розробка Метінвесту з хвилястої сталі, що монтується під землю та захищає від обстрілів. Загалом навесні на зазначених ділянках фронту встановили 43 мобільні сталеві бункери.

"Від перших днів повномасштабного вторгнення Сталевий Фронт Ріната Ахметова долучився до зведення фортифікаційних споруд поблизу лінії фронту. Торік нам, Метінвесту, довелося активізувати роботу, адже ворог не полишає спроб прорвати українську оборону. Сталевий Фронт вважає за потрібне мобілізувати всі можливі ресурси на будівництво фортифікаційних споруд, які допоможуть зупинити агресора й захистять життя сотень тисяч мирних мешканців Донецької та Запорізької областей. Ми стоїмо пліч-о-пліч зі ЗСУ, щоб відстоювати своє право жити й працювати на вільній українській землі", – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр МИРОНЕНКО, що брав активну участь у будівництві.

Зведення фортифікацій триватиме. Зараз найактивніші роботи цілодобово проводяться на Донецькому напрямку спільно з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. А на Курахівському напрямку – разом із компанією ДТЕК.

Загалом від початку повномасштабної війни підприємства SCM у межах міліарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова спрямували на підтримку ЗСУ й мирних мешканців понад 8 млрд грн і стали найбільшими донорами Збройних сил України серед приватних компаній в Україні.