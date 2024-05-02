Освітня конференція "Big Dream вчителя": про що мріють українські вчителі та як це втілити в життя

20 квітня в IQ Business Centre компанія STUDY.UA провела освітню конференцію — "Big Dream вчителя". Цього разу увага зосередилась на викладачах та освітянах.

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20 квітня в IQ Business Centre компанія STUDY.UA провела освітню конференцію — "Big Dream вчителя". Компанія має великий досвід організації освітніх виставок в Україні та за кордоном для учнів та їхніх батьків з презентацією власних навчальних програм. А цього разу увага зосередилась саме на викладачах та освітянах.

За понад 20 років співпраці з провідними університетами та школами світу у співробітників STUDY.UA накопичився неоціненний досвід. І цим досвідом та міжнародними підходами до викладання вирішили поділитися з викладачами з усієї України. Компанія націлилась організувати потужну професійну спільноту для навчання, нетворкінгу та наближення освіти майбутнього в Україні.

І схоже, що така місія вдалась на всі 100%. Стислий підсумок заходу можна окреслити так.

100 учасників з усієї України, готових збагачувати свій досвід;

10 провідних спікерів, які поділилися знаннями;

7 годин доповідей про сучасні підходи в роботі та освіту майбутнього;

нетворкінг та багато яскравих вражень.

Але про що саме мріяли українські вчителі та як ці мрії втілювати? Про це читайте далі.

Освітяни для освітян

Такий настрій 20 квітня відчувався в усьому. Від ідеї зібрати в одному місці спільноту сильних фахівців, які щедро діляться знаннями й досвідом, до благодійної складової конференції. Вхідним квитком на конференцію "Big Dream вчителя" був донат від 500 грн, який іде на відбудову школи з фондом UNITED24. Таким чином, кожен, хто відвідав освітній захід, зробив добру справу — допоміг повернути викладачам і учням на Дніпропетровщині простір для навчання. Така підтримка від "своїх" в освітньому колі — неоціненна.

Адже окрім освітньої місії, для компанії STUDY.UA також важлива і соціальна місія — долучитися до збору коштів на відновлення гімназії на Дніпропетровщині разом із фондом UNITED24. Завдяки учасникам, що приходили на конференцію, вдалося зібрати близько 50 000 грн, які компанія STUDY.UA подвоїла до 100 000 грн. Усі кошти вже передали до фонду.

Інтерес, а не формальність

Найважливішою частиною заходу, безперечно, були живі доповіді та панельна дискусія. Рівень організації, розповіді про сучасні підходи до навчання й актуальні теми в освіті — усе це тримало гостей у залі навіть під час обідньої перерви. Експерти компанії STUDY.UA отримували шквал запитань та цінного зворотного зв'язку відразу після виступів. Залученість та інтерес викладачів різних предметів під час конференції був не формальним, а напрочуд живим. А отже, запит на такі заходи — високий.

Це сповнює надій та переконує, що в Україні є потужні спеціалісти в галузі освіти, що відкриті до професійного зростання. А зібрати їх у плідне ком'юніті — чудова ідея. Багато учасників навіть приїздило з інших міст, щоб потрапити на конференцію. Така мотивація захоплює. Зрештою, участь у конференції — це змога отримати практичні інструменти, методики навчання, щоб інтегрувати їх у власну викладацьку практику.

Програма конференції

Ось такі теми порушували 20 квітня на освітній конференції "Big Dream вчителя".

Особливо цінним є те, що спікери розкривали способи оптимальної адаптації міжнародних підходів до українських реалій.

Головні доповіді

"Instructional Designers aka Методисти: від аналізу до інновацій". Влада Чопей — керівниця Program Development Centre в STUDY.UA, експертка з методики викладання англійської мови з міжнародною сертифікацією CELTА.

"Miro та інші інтерактивні дошки: ключ до залучення та співпраці в класі". Вероніка Казюк — академічна директорка STUDY Academy Online, 8 років у сфері освіти.

"Вчитель зі штучним інтелектом". Тетяна Золотаренко — заступниця директора Київського міжнародного ліцею STUDY Academy, кандидат філологічних наук, має міжнародну сертифікацію CELT-A.

Панельна дискусія

"Чи варто боронити академічну доброчесність від штучного інтелекту?".

Інтерес до теми штучного інтелекту в освіті відгукнувся багатьом присутнім. Під час та після дискусії жваво обговорювали особисті кейси викладання та користь від різних застосунків і технік у навчальному процесі. Поєднання людського досвіду й знань та новітніх технологій у ефективний симбіоз — певний підсумок дискусії. Саме педагогічна фаховість має спрямовувати і керувати елементами ШІ в освіті, беручи від них усе найкраще.

Бонуси для учасників

Окрім нетворкінгу, навчання та нових кар’єрних перспектив, всі учасники конференції отримали такі приємні відзнаки й заохочення до подальшого навчання.

Іменний сертифікат від партнерів компанії STUDY.UA, видавництва "Лінгвіст": "0.17 ECTS credits від National Geographic Learning".

Спеціальні пропозиції від STUDY.UA Learning Center: навчальні програми та тренінги з підвищення кваліфікації для викладачів.

Підсумовуючи, зазначимо, що цінність такого заходу насамперед у можливості дізнатися про сучасні тренди в освіті, підвищити рівень викладацьких знань у цій галузі. А також розширити перспективи й бачення стратегії для вашої освітньої команди.

STUDY.UA пообіцяли не спинятися на одному івенті та продовжити такі зустрічі. Дехто з гостей навіть пропонував свою кандидатуру на роль майбутнього спікера! А якщо ви мрієте працювати в компанії, що запроваджує світові освітні тренди, то можете переглянути відкритий перелік вакансій.

Сподіваємось, що ви також відкриєте для себе нові кар’єрні можливості та побудуєте корисні зв'язки у професійній сфері. Чекаємо новин!