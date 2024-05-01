В справі Коломойського вигадали нову схему, - експерт

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало низку вторинних справ проти свідків в справі бізнесмена Ігоря Коломойського, щоб з їх допомогою "прописати як "доведені" обставини, які неможливо довести в головній справі". Про це розповів експерт Олексій Голобуцький в колонці на "Телеграф".

Він нагадав, що "справа Коломойського" ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу (касири й інкасатори), менеджмент і аудитори ніяких проблем не виявляли протягом всіх перевірок протягом 10-х років". Проти свідків розпочали провадження, щоб в їх справах, яким буде приділено менше уваги, прописати деякі факти та обставини як доведені, після чого на базі судових рішень оперувати цими "фактами" в справі безпосередньо Коломойського.

"БЕБ завело на цих (своїх!) свідків кримінальні справи – бо якщо свідчать, значить, виступали подільниками. А далі якраз "хитра" схема: у вторинних, "неважливих" справах в рішеннях суду прописуються як "доведені" обставини, які нереально довести в рамках резонансної справи безпосередньо Коломойського. А далі "свідків" звільняють від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності", бо задача з формалізації потрібних тверджень виконана, — підкреслює Голобуцький.

Як пише Олексій Голубицький, таким чином вже були звільнені двоє свідків в суді Києва, в третій справі суд в Дніпрі позов відхилив. Це була справа касирки, яка в свідченнях нібито "допустила нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок" Коломойським, після чого спростовувала цю заяву і стверджувала, що з її слів так записав слідчий. В суді вона була без адвоката, її захищав прокурор, який просив провести засідання в закритому режимі, без преси, але суд не погодився і зрештою відхилив позов.

"Цікаво, коли цей іспанський сором вже закінчиться? Бо кожне засідання у справі Коломойського хіба додає сорому за все і всіх – за БЕБ, за прокуратуру, за суддів, за "свідків"… Хоча потім же буде епілог: міжнародний суд, який з навічно приклеєними десь до маківки від шоку бровами розбиратиме оцей от весь "кримінал за навіяними спогадами касирки й інкасаторів", — резюмував експерт.