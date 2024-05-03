Законом про розмитнення авто в Дії можуть скасувати перевірки технічного стану авто через правки нардепа, — ЗМІ

Мар'ян Заблоцький пропонує додати до законопроєкту про розмитнення авто через Дію дозвіл на масове ввезення в Україну автомобілів без перевірок технічного стану, повідомляє "Апостроф" з посиланням на "Подробиці".

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Народний депутат Мар'ян Заблоцький пропонує законодавчі зміни, які можуть дозволити ввозити в Україну без будь-яких перевірок автомобілі, які заборонені до руху в ЄС та США через незадовільний технічний стан і небезпечність для водіїв та пасажирів. Відповідні поправки Заблоцький пропонує додати у прийнятий за основу законопроєкт 10380 про розмитнення авто через Дію, пишуть "Подробиці", передає "Апостроф".

Суть ідеї колег депутата по фракції та Мінцифри полягала у спрощенні процедури саме розмитнення авто, а не у скасуванні перевірок технічного стану.

В матеріалі йдеться про те, що раніше спроби нардепа запровадити безконтрольне ввезення авто зупинили у комітетах з питань економічної політики та з питань правоохоронної діяльності, а в уряді надали висновок, що такі ідеї Заблоцького зашкодять як євроінтеграції України, так і безпеці дорожнього руху. Мінекономіки у висновку на законопроєкт Заблоцького 9460 підкреслило, що його прийняття негативно впливатиме на виконання Україною зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених в державах-членах ЄС, нівелює результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди про "промисловий безвіз" у перших пріоритетних секторах промислової продукції – машин. Щодо наслідків для громадян та бізнесу — у Мінекономіки очікують підвищення цін на авто. Міністерство зазначало, що реєстрація транспортного засобу в країнах, де застосовуються мінімальні вимоги безпеки, не може бути прирівняна до здійснення оцінки відповідності вимогам, що діють в Україні. Тобто, проєкт 9460 міг призвести до зростання ДТП на дорогах.

Апостроф повідомляє, що Заблоцький знову намагається внести ті ж пропозиції – тепер вже до законопроєкту 10380.

У країнах ЄС та США основними причинами зняття з обліку та продажу автомобіля є те, що вони мають великий пробіг або потрапили у ДТП. Через великий пробіг в цих авто до того, як вони потрапляють в Україну, замінюють двигуни, вирізають каталітичні нейтралізатори та сажеві фільтри в зв'язку з виходом їх з ладу. Отже, автомобіль, який в свій час стояв на обліку в ЄС або США, та автомобіль, який потім потрапив в Україну – це різні авто за параметрами безпеки та екології.

Таким чином, у разі ухвалення поправок Заблоцького, в Україну можуть почати ввозити транспортні засоби, які не відповідають технічним вимогам, і які без проходження сертифікації чи перевірки будуть допускатися до дорожнього руху, що може спричинити збільшення кількості ДТП.