Суд визнав недійсним спецдозвіл групи "Голден Тайл" на користування родовищем глин на Закарпатті через змову на аукціоні

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури про визнання недійсними результатів аукціону Державної служби геології та надр України на родовище глин, який виграла одна з компаній керамічної групи "Голден Тайл". Про це стало відомо з ухвали Північного апеляційного господарського суду від 6 травня 2024 року, на яку 14 травня звернуло увагу видання PMG.ua, передає "Гордон".

У 2024 році Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулася в суд із позовом до Держгеонадр і ПрАт "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів". 4 квітня Господарський суд визнав недійсними результати аукціону від 6 вересня 2022 року з продажу спецдозволу "Майдан-Вильському комбінату вогнетривів" на користування глинами Зняцівської ділянки в Ужгородському районі Закарпатської області. Також недійсними визнали й сам договір купівлі-продажу і спецдозвіл.

PMG.ua зазначає, що в січні 2024 року Оболонська окружна прокуратура міста Києва подала чотири позови в Господарський суд міста Києва, п’ятий позов подав заступник генерального прокурора. Вони вимагають у суді скасувати фіктивні, за їхньою оцінкою, аукціони на користування глинами, виграні компаніями "Голден Тайл" у вересні 2022 року. У прокуратурі переконані, що учасники мали змову й діяли на торгах узгоджено, бо використовували одну ІР-адресу, надавали один одному гроші, зокрема для оплати участі в аукціоні.

Обвинувачення вважає, що компанії керамічної групи Golden Tile Ceramic Group ("Голден Тайл", бенефіціар Валентин Шеветовський) – ПрАТ "Майдан-Вильський комбінат вогнетривів" і КП "Полонський завод "Маяк" – виграли конкурс у змові з ТОВ "Арт буд сервіс". У вересні 2023 року за антиконкурентні дії на цих торгах АМКУ призначив штрафи цим компаніям. Комітет відкрив свою справу після заяви громадської організації "Геологія України".

"Ця змова була виявлена нашими юристами. Це один із небагатьох кейсів, коли влада відгукується на запити громадськості… Нами озвучена оцінка учасників ринку… Середнє значення оцінки учасників ринку родовищ, про які йшла мова, коливається від 80 млн до 100 млн грн. А лоти пішли за 18,5 млн грн. Держава недоотримала значну суму коштів", – заявив журналістам на круглому столі агентства Nadra.info голова ГО "Геологія України" Вадим Войцешук.

Заступник начальника відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генерального прокурора Ігор Кучер заявив, що на результати судового розгляду впливають якість і факти, які встановлені АМКУ.

"Тому, зважаючи на те, що є позитивні рішення Верховного Суду й судів нижчих інстанцій за результатами отриманих матеріалів АМКУ, перспектива таких справ є позитивною", – переконаний він.