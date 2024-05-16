Витрати на утримання правління "Укренерго" у квітні 2024 року перевищили 8,5 млн, - звіт

У розпал енергетичної кризи правління НЕК "Укренерго" продовжує отримувати величезні зарплати. Про це із посиланням на офіційну звітність Укренерго пише директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на Цензор.нет.

"На тлі того, що зарплата рядових енергетиків у держкомпанії складає 15-20 тис грн, правління НЕК перетворило себе на найвищу касту, яка отримує мільйони під час повномасштабної війни. Згідно зі звітами правління "Укренерго", в 2023 році його утримання обійшлось державі у 29,2 млн грн", — пише експерт.

Політолог звертає увагу, що у поточному році витрати на утримання правління НЕК зросли, а у квітні 2024 року перевищили 8,5 млн грн.

"За 4 місяці 2024 року винагорода правління "Укренерго" становила понад 16,5 млн грн. До складу правління крім, власне, Кудрицького, входять ще три члени: Олексій Брехт, Сергій Галаган і Олег Скрипник. За минулий місяць ці діячі розділили на чотирьох 8,534 млн грн", — зазначає Кулик.

Експерт нагадав, що остання службова перевірка Держаудитслужби виявила у НЕК зловживання на 68 млрд грн. "Укренерго" намагалося оскаржити результати аудиту у суді, але програло справу.

"Попереджуючи закиди щодо "необ’єктивності, ангажованості" тощо ДАСУ (лінія публічного захисту, якої дотримується пан Кудрицький), зауважу, що ця цифра – 68 млрд грн, була підтверджена у судовому порядку апеляційною інстанцією. "Укренерго" подало на ДАСУ у суд, намагаючись оскаржити аудит, і програло. З 25 висновків аудиту ДАСУ суд визнав правомірними 17. І всі ці 17 – конкретні корупційні кейси. 8 висновків суд не визнав лише через їхній загальний характер та неможливість персоніфікованого виконання", — підкреслює політолог.

Він нагадав, що, попри виділення 50-60 млрд на "триступеневий захист" енергетичних об’єктів, в результаті російських атак було знищено 100% "Центренерго", яка входить до структури "Укренерго".

Кулик закликав Керівництво Міненерго звернути увагу на ситуацію навколо прозорості та ефективності "Укренерго".

"Чи не забагато по 4 млн грн на брата лише у цьому році за провалений захист об’єктів, багатомільярдні зловживання? Може, Герману Галущенку як очільнику Міненерго, яке є акціонером НЕК, нарешті пора зробити кадрові висновки?" — підсумував Віталій Кулик.