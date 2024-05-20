Діяльність Марʼяни Безуглої може загрожувати нацбезпеці: СБУ та ДБР мають реагувати, - екснардеп Черненко

Діяльність народної депутатки Мар’яни Безуглої може становити загрозу національній безпеці України та потребує перевірки з боку Служби безпеки та Державного бюро розслідувань. Про це у Facebook написав екснардеп Олександр Черненко, передає Depo.ua.

Нещодавна Безугла повернулась з чергового відрядження на фронт і, за оцінкою Черненка, "запустила чергову хвилю інформаційної війни проти керівництва ЗСУ". "Критикувати військове командування можна і треба, але за кількох умов. Коли в тебе є беззаперечні компетенції давати оцінку діям військових. Коли на критику є об’єктивні підстави. Коли є пропозиції щодо змін. Випади Безуглої жодному з цих критеріїв не відповідають", – написав екснардеп.

На його думку, Безугла поливає брудом українське командування, фактично уподібнюючи його до російського, якому байдуже життя солдата. Перекладає відповідальність з російських окупантів на генералів за смерті захисників. Протиставляє бригади командуванню, провокуючи недовіру і конфронтацію. Зриває мобілізацію, лякаючи "генералами-м’ясниками".

"Її публічні обурення не мають жодної корисної дії, окрім як підігравання ворогу. Не сумніваюся, що її тези з ентузіазмом підхопить російська пропаганда і бото-ферми. Зверніть увагу, змінюються прізвища, а риторика Безуглої незмінна. То може справа не в генералах, а в ній самій?" – написав Черненко.

Черненко звернув увагу на те, що будучи заступницею голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Безугла має важелі впливу на реформування і забезпечення війська. Але замість цього вона була співаторкою скандального законопроекту, яким командирам хотіли дозволити вбивати підлеглих.

"Я не вірю, що така кількість "зальотів" може бути звичайною випадковістю чи простою недалекоглядністю. Вважаю, що керівництво Верховної Ради, ДБР, СБУ повинні звернути увагу на діяльність Марʼяни Безуглої і дати відповідь на питання, в інтересах якої держави вона працює. І чому вона і досі заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони? Чому вона безперешкодно відвідує фронт і позиції?" – написав екснардеп.