Волонтери і військові розкритикували Безуглу за некомпетентність і дестабілізацію у суспільстві

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Для народної депутатки Мар'яни Безуглої не має значення, хто саме перебуває на тій чи іншій посаді у військовому керівництві держави, адже її завдання – просто "пхати їм палки в колеса". Так на останні заяви депутатки відреагував ветеран російсько-української війни, волонтер Арслан Місіратов, передає "24 канал".

"Мені здається, їй п***й, хто на цій посаді – Залужний чи Сирський. Її задача – просто пхати палки в колеса військовому керівництву та загалом військовим. Яким взагалі боком ця дівка до ЗСУ? Якого лєшого вона пхається зі своєю н***й нікому не потрібною думкою? В країні війна і за такі слова варто було б впаяти вже термін нарешті! Занадто багато собі дозволяє", – заявив ветеран російсько-української війни, волонтер Арслан Місіратов.

На його думку, головнокомандувач Олександр Сирський відповідально виконує покладені на нього обов'язки: постійно перебуває на фронті, впроваджує зміни для ефективної роботи Центрів підготовки, зумів покращити процес ротації між батальйонами тощо.

"Тому вибачте, хочете ви чи не хочете, подобається вам чи не подобається, але ми маємо призначеного Президентом Головнокомандувача, і це Олександр Сирський. А Безуглій варто б завалитись нарешті й займатись тим, в чому компетентна вона, тобто пити десь каву в кулуарах", — написав волонтер.

Заявами нардепки обурились і інші користувачі. Адвокат Максим Шиповський вважає неприпустимим те, що цивільна людина, не маючи на те компетенцій, публічно коментує військові призначення або дає характеристику головнокомандувачу.

"Дивує рівень некомпетентності Безуглої. Вона не враховує, в яких умовах ЗСУ тримають фронт… Сирський постійно перебуває на фронті, особливо у важкі епізоди війни з Росією. Безпосередньо своєю присутністю на передовій показує, що він – не паркетний генерал, а людина, яка всім серцем віддана справі захисту України", – написав він.

Дружина військовослужбовця і сестра військовополоненого із ніком Sonya Rikyel написала, що для перемоги та повернення усіх захисників з полону українське суспільство має бути об'єднаним, натомість Безугла робить усе, аби його розділити: "Мій брат вже 2 роки перебуває у російських катівнях не для того, аби хтось розхитував нашу державу зсередини та так безцеремонно критикував військових".

Військовослужбовець Олександр Кононученко назвав заяви та дії нардепки ганебними.

"Я знаю багато гідних українців, котрі щодня наближають нашу перемогу. Проте такого не можна сказати за депутатку Безуглу. Для чого піднімати медійну бурю в цей і без того нелегкий час? Цими діями ви нищите ворога? Чи наближаєте нашу перемогу? Що ви взагалі зробили для народу та України?" – написав чоловік.

Нагадаємо, Мар'яна Безугла після повернення з чергового візиту на фронт назвала деяких українських генералів "злочинцями", переклавши на них відповідальність за втрати, які завдають російські окупанти.

Раніше народна депутатка організувала інформаційну атаку на колишнього головкома Валерія Залужного, що врешті закінчилась його звільненням, скаржилась на волонтерів СБУ, закликала виключити з ефіру незалежного мовника "Суспільне" та була авторкою скандальних законопроєктів, один із них пропонував дозволити командирам вбивати підлеглих за порушення.