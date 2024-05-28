Фармсила для оборони. Як компанія "БаДМ" системно допомагає ЗСУ

Понад 600 дронів з початку року – результати благодійної допомоги від компанії "БаДМ" зростають щомісяця. В травні 2024 року національний фармацевтичний дистриб’ютор спрямував для потреб "на нулі" чергову партію підтримки. "Бойова сотня" дронів відправлена в гарячі точки фронту — на Куп’янський та Запорізький напрямки оборони.

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Компанія "БаДМ", яка є дистриб'ютором фармацевтичної продукції по всій території України, щомісячно відгукується на цільові запити військових. Найнеобхідніша допомога надається в партнерстві з благодійним фондом "Оптивіта Україна".

Сотні бойових "пташок" в майстерних руках українських захисників – це значна сила, щоб отримати перевагу на полі бою. FPV-дрони українського виробництва, які "БаДМ" спрямовує на підтримку ЗСУ, вже перевірені в бою та дають потужні результати.

Загалом з початку 2024 року передано понад 600 дронів, 16 автомобілів підвищеної прохідності та 6 моторних човнів. Потужні пікапи, кросовери та мікроавтобуси надійних виробників ретельно підготовлені для військових потреб "в полях". Допомога надається спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken та військовим частинам ЗСУ на різних напрямках оборони.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації особисто висловив свою вдячність компанії "БаДМ" за активну та регулярну благодійну підтримку ЗСУ. Сергій Лисак зазначив, що надійні "колеса" й коптери на передній лінії надзвичайно важливі.

Медична допомога від "БаДМ" триває постійно: протизапальні, знеболюючі, кровоспинні, противірусні та інші лікарські засоби спрямовуються на потреби ЗСУ. Військовий медик на східному напрямку фронту підкреслює: "Той широкий спектр препаратів, який ми отримали від ТОВ "БаДМ", допоможе нам боротись із ГРВІ, локалізувати інфекції та не допускати погіршення самопочуття наших воїнів".

Фармацевтична галузь працює 24/7, щоб забезпечити українців якісними лікарськими засобами. Боротьба у великій війні постійно потребує нових рішучих дій, щоб захистити найцінніше – Життя!