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Інвестиційний фонд під управлінням британського акціонера COMINBANK Стефана Пола Пінтера отримав престижну нагороду

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Українська команда АТ "КОМІНБАНК" (COMINBANK) привітала акціонера банку Стефана Пола Пінтера з визначним професійним досягненням: хедж-фонд GML Capital LLP (Growth Credit Fund IC) під управлінням пана Пінтера виборов номінацію "Найкращий фонд року" у категорії фондів, які інвестують у кредитні та боргові інструменти на ринках, що розвиваються за результатами діяльності у 2023-му році.

Дане визнання є свідченням успішної роботи фонду, його ефективної стратегії та менеджменту.

Нагородження відбулося у Лондоні 16 травня 2024 року.

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Організатор події та відбору — Private Equity Wire European Credit Awards є однією з найвпливовіших нагород у галузі фандрейзингу та практиці хедж-фондів.

Нагадаємо, що громадянин Великобританії Стефан Пол Пінтер є акціонером АТ "КОМІНБАНК", де йому належить 94,86% акцій.

У грудні минулого року, коли Комінбанк відзначав свій 30-річний ювілей, пан Стефан особисто прибув до Києва на відриття циклу благодійних екскурсій для дітей ВПО в столичному Музеї становлення української нації.

Багатовікові доброчинні традиції Великобританії, привнесені акціонером, закладено у основу корпоративної соціальної відповідальності банку DOBROKOLO: банк розвиває культуру корпоративного волонтерства, на регулярній основі підтримує ЗСУ, родини ВПО, людей похилого віку.

Нещодавно воїни, що проходять лікування у шпиталі, якому щомісяця допомагає банк, передали Стефану прапор України з підписами і словами вдячності. В свою чергу акціонер висловив шану захисникам і побажав їм швидкого одужання.

Довідково

Акціонерне товариство "КОМІНБАНК" (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У травні 2024 за результатами дослідження "Стабільність банків України: 2 роки війни" від рейтингового агентства "Стандарт Рейтинг" АТ "КОМІНБАНК" увійшов до ТОП-30 українських банків одразу за кількома показниками:

- банки, що підтримували найбільш оптимальний запас капіталу за значенням Н2 (норматив адекватності регулятивного капіталу);

- банки, які мали оптимальний рівень ліквідності за NSFR (коефіцієнт чистого стабільного фінансування);

- за рівнем NPL: частка непрацюючих кредитів у банку склала 23,81%

- банк посів 6 місце рейтингу за співвідношенням між чистим комісійним доходом (ЧКД) і чистим процентним доходом (ЧПД).

Ліцензія НБУ № 186 від 11.11.2011 р.