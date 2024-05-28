Онлайн-кредити на карту: де взяти грошей, коли вони потрібні терміново

Коли життя підкидає непередбачені фінансові труднощі, а до зарплати ще далеко, онлайн-кредити можуть стати порятунком. Особливо популярними є мікрофінансові організації, що пропонують швидкі позики на картку. Розглянемо умови та переваги такого кредитування, а також можливі недоліки, щоб зрозуміти, чи варто звертатися до МФО в разі термінової потреби.

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Переваги онлайн-кредитів

У позик у МФО є низка значущих переваг, які роблять їх привабливими для людей, що терміново потребують грошей. Серед основних плюсів:

Швидке оформлення. Процес подання заявки та отримання грошей займає мінімум часу. Більшість сервісів обіцяють переказ коштів протягом 15-30 хвилин. Доступність. На відміну від банків, онлайн-кредити на картку в мікрофінансових організаціях дають майже всім, адже тут висувають менш суворі вимоги до позичальників. Навіть якщо у вас немає ідеальної кредитної історії, ви можете розраховувати на схвалення заявки. Зручність. Усі етапи — від подання заявки до отримання грошей — відбуваються онлайн. Не потрібно відвідувати відділення, стояти в чергах або збирати безліч документів. Гнучкі умови. МФО пропонують різні варіанти — від невеликих сум на короткий термін до більших позик на кілька місяців.

Недоліки мікрофінансових кредитів

Незважаючи на очевидні переваги, у кредитів МФО є недоліки, які слід враховувати перед тим, як оформляти позику:

Високі процентні ставки. Таким чином МФО компенсують ризики неповернення грошових коштів, що може значно збільшити підсумкову суму. Короткостроковість. Мікропозики видаються на невеликий термін, що може бути незручно для позичальників, яким потрібно більше часу на погашення. Ризики прострочень. Позичальники, які не встигають вчасно погасити борг, стикаються з високими штрафами і пенями. Це може істотно збільшити заборгованість. Відсутність регуляції. Деякі МФО працюють під мінімальним контролем, що може створювати ризики для позичальників. Важливо обирати перевірені та надійні компанії, наприклад, сервіс Moneyveo.

Незважаючи на деякі незручності, короткострокові кредити залишаються вельми популярними, особливо, коли гроші потрібні терміново.

Умови отримання позик у МФО

Отримати невелику суму для врегулювання фінансових проблем нескладно. Достатньо відповідати всього трьом умовам:

бути повнолітнім і дієздатним громадянином України;

мати під рукою паспорт та ІПН;

перебувати в будь-якому зручному місці, де є доступ до інтернету.

Більшість сервісів мікрокредитування працюють за одним алгоритмом. Вам потрібно:

перейти в мобільний додаток або на сайт МФО;

заповнити коротку анкету, вказавши персональні дані та номер телефону;

вибрати суму і термін кредитування;

відправити заявку на розгляд.

Довго чекати не доведеться. Більшість заявок обробляється в автоматичному режимі, тому гроші надходять на картку вже через 10-15 хвилин.