Скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти: Безугла знову проштовхує Мойсюка на посаду головкома, – Євген Магда

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Скандально відома народна депутатка Мар’яна Безугла просуває у публічний простір наратив про необхідність знову змінити військове керівництво, призначивши Головнокомандувачем ЗСУ генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це у Facebook написав Євген Магда, політолог і директор Інституту світової політики.

Він звернув увагу на те, що перша спроба Безуглої "протягнути" на посаду Мойсюка датована січнем 2024 року, коли вона активно критикувала тодішнього головкома Валерія Залужного. Тепер нардепка "хейтить" діючого головкома Олександра Сирського, щоб вдруге домогтись призначення Мойсюка.

"Один лишень той факт, що за нього впрягається настільки неоднозначна особа як Мар’яна Безугла змушує задуматись над тим, що стоїть за її бажанням призначити головнокомандувачем саме Мойсюка. Як то кажуть, скажи мені хто твій друг, я скажу хто ти. Насправді лобіювати кадрові перестановки у вищому військовому керівництві раз на півроку – дуже погана ідея, яка нічим добрим для нас не закінчиться незалежно від прізвищ", – написав експерт.

Увагу до військового командування з боку Безуглої Магда назвав "зацикленістю": "Яку мету вона переслідує, достеменно невідомо. Але це точно не "наведення ладу" у військовій верхівці – бо працювало до Мар’яни, працюватиме і після неї".

Він також нагадав, що Безугла систематично поливала брудом майже три місяці Залужного – аж до моменту звільнення. Тоді вона публічно підтримувала Сирського як одного з кандидатів на цю посаду. "Проте минуло всього три з гаком місяці з моменту призначення Сирського на посаду головкома, і історія повторилась знову: Безугла його нещадно хейтить і розводить зраду", – написав Магда.

Мар’яна Безугла – народна депутатка від "Слуги народу". Як писали ЗМІ, включити її у партійний список свого часу запропонував Андрій Холодов.

За роки свого депутатства Безугла фігурувала у численних скандалах. Окрім систематичної критики Збройних Сил України, вона медійно атакувала волонтерів, незалежний мовник Суспільне, була співавторкою низки скандальних законопроєктів, один з яких пропонував дозволити командирам вбивати підлеглих без рішення суду. Її також обвинувачували в дискредитації ЗСУ та сприянні російським ІПСО.