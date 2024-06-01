ДТЕК робить все можливе, щоб збільшити допомогу від міжнародної спільноти для відновлення енергосистеми – Тімченко

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Компанія ДТЕК працює над тим, щоб переконати світову спільноту допомогти Україні відновити пошкоджену внаслідок обстрілів енергетичну систему. Про це в своїй колонці повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"ДТЕК використовує всі можливості, аби переконати світову спільноту в необхідності допомогти Україні. Енергетична, культурна, спортивна дипломатія – ми говоримо правду про російський енергетичний терор з усіх трибун, сцен, арен, майданчиків і телестудій", — написав він.

Тімченко пояснив, що ДТЕК намагається максимально відновити енергоблоки ТЕС до похолодання і наскільки це можливо зайти підготовленими у наступний опалювальний сезон.

"І нам потрібна допомога світової спільності. Без неї пройти зиму буде надзвичайно складно. Саме тому "битва за світло" стосується кожного. Її ведуть сили ППО, які захищають наше небо. Рятувальники, які першими прибувають на місце російських атак та гасять трансформатори й енергоблоки, що палають. Енергетики, які повертають людям світло", — підкреслив очільник ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова разом з Олександром Усиком запустили ініціативу "Битва за світло". Її мета – акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній, які постраждали внаслідок обстрілів, до наступної зими.