До +32 градусів: в Україні синоптики прогнозують спеку та шквальні дощі

Спека поєднуватиметься з грозами, зливами та шквальними дощами. На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується.

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В Україні найближчими днями очікується спекотна погода. Подекуди стовпчики термометра сягнуть +32 градусів тепла. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У понеділок спека в Україні буде на півдні, сході та в більшості центральних областей, вдень +26+32 градуси. На заході та півночі очікується +23+29 градусів.Дощі та грози завтра найбільш ймовірні в західних та північних областях України, при грозі можливі сильна злива та шквал. На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується", — написала Наталка Діденко.

3 червня спека в Україні буде на півдні, сході та в більшості центральних областей.

Погода в Києві 3 червня

За прогнозом Наталки Діденко, в Києві понеділок, 3 червня, буде теплим.

Стовпчик термометра показуватиме +26 градусів. Подекуди очікується дощ з грозою.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що на початок червня в Україні очікується спекотна погода. Стовпчики термометра подекуди сягнуть +30 градусів.

Раніше повідомлялося, що клімат на планеті і зокрема в Україні змінюється, а температура повітря суттєво зростає особливо взимку і влітку. Через що сучасна зима в Україні стала у середньому на 1,5 градуса ніж була 50 і 30 років тому.