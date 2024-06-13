Допомога на передову: волонтери передали техніку та медицину бійцям батальйону "Вовки Да Вінчі"

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ГО "Вільні та вірні" передали гуманітарну допомогу підрозділу "Вовки Да Вінчі", забезпечивши їх обладнанням для виконання бойових завдань. Зокрема, бійці отримали пікап, багі, приціли, дрони "Мавік", медичне обладнання та генератор.

За словами волонтерів, надані засоби допоможуть легендарному підрозділу "Вовки Да Вінчі" стати ще більш мобільним та ефективним, а також дозволять вберегти здоров’я та життя наших героїв.

"Історія твориться на міжнародних самітах, але доля України вирішується саме на передовій. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити наших бійців всім необхідним. Кожен переданий пікап, кожен дрон — це наш внесок у знищення ворога. Ми віримо, насамперед, у наших бійців, їхню мужність, стійкість та професіоналізм, тому будемо підтримувати їх до самої перемоги," — наголосив голова ГО "Вільні та Вірні", воїн-доброволець Віталій Герсак.

Як повідомлялося раніше, волонтери ГО "Вільні та вірні" систематично надають допомогу бойовим підрозділам на Півдні і Сході України. На сьогодні вже передано біля 500 FPV-дронів, більше 100 генераторів, біля 70 тепловізорів, 6 000 комплектів одягу, 200 тонн харчів, автомобілі швидкої допомоги, буси, мобільні прально-побутові комплекси, 15 пікапів та понад 50 баггі "Хижак".