З кіосків Києва зникнуть цигарки: столична влада ухвалила жорстке рішення

Депутати вирішили, що впродовж 2 років у Києві має суттєво зменшитися кількість тимчасових споруд (МАФів), а також, що потрібно заборонити в них продаж тютюнових виробів.

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В кіосках Києва більше не будуть продавати тютюнові вироби. Таке рішення на пленарному засіданні 13 червня ухвалила Київська міська рада.

Так, депутати вирішили, що впродовж 2 років у Києві має суттєво зменшитися кількість тимчасових споруд (МАФів), а також, що потрібно заборонити в них продаж тютюнових виробів.

"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключно через систему Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

На його думку, рішення Київради щодо заборони продажу цигарок у МАФах Києва "є революційним".

Загалом кількість кіосків у столиці має зменшитись з 10 тис. до 2,5 тис. у найближчі 2 роки.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю цигарками в МАФах, але таку правку запропонував внести депутат від "Європейської солідарності" Олександр Міщенко.

"Просив би колег у додатку №3 прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – сказав він.

Очільник Департаменту територіального контроля Києва Михайло Буділов відповів, що не має думки з цього приводу.

"Я особисто не палю, але це залишається на розсуд залу", — сказав він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат, 1 "утримався", ще 20 депутатів, присутніх у залі, не голосували.

Очікується, що рішення Київради позитивно вплине на зменшення тіньової торгівлі у столиці.

Нагадаємо, що 4 червня Верховна Рада України проголосувала за альтернативний законопроєкт про підвищення акцизу на пальне і тютюнові вироби. Цей законопроєкт підвищить акцизи на тютюн, але на "айкоси" підвищення буде істотно меншим