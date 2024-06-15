ДБР просять порушити справу проти командира, який незаконно відпускав Шабуніна у відрядження, — ЗМІ

Генерал Баргилевич звертався до ДБР, щоб покарати командира частини за незаконні відрядження і виплати активісту, пишуть журналісти.

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Командування Сил тероборони зверталося до Державного бюро розслідувань із проханням притягнути до кримінальної відповідальності командира військової частини, де "служив" антикорупціонер Віталій Шабунін, за надання йому незаконних відряджень і виплат у розмірі 30 тис. грн. Ці порушення підпадають одразу під дві статті Кримінального кодексу — розтрату майна та перевищення службових повноважень. Про це йдеться в повідомленні ТрО до ДБР від 16 грудня 2023 року. Воно підписане тодішнім командувачем Сил ТрО Анатолієм Баргилевичем, повідомляють "Українські Новини", передає УНІАН.

"Прошу внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — ідеться в повідомленні.

Військові пояснюють, що в грудні 2023 року було проведено внутрішню службову перевірку. Вона виявила, що командир в/ч порушував Статут ЗСУ тим, що надавав дозволи на "відрядження" солдату Шабуніну в НАЗК, яке не є органом державної безпеки і оборони.

Журналісти пишуть, що ці "відрядження" були незаконними ще й тому, що Шабунін був мобілізований, а не служить за контрактом. Однак такі порушення відбувалися систематично протягом 2022-2023 років. При цьому командир дозволив виплачувати Шабуніну додаткові 30 тис. грн щомісяця. За результатами перевірки командира в/ч було притягнуто до адміністративної відповідальності.

За даними ЗМІ, наразі Шабунін уже переведений із цієї військової частини в Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шабунін числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві. Також відомий антикорупціонер нещодавно потрапив у скандал: його звинуватили у привласненні автомобіля, який закупили для фронту через благодійний фонд. ДБР уже розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.