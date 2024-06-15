У Києві б'ють гейзери і ламається асфальт: які вулиці затопило

На одних вулицях столиці били гейзери і "пливли авто", розповіли кияни. На інших "пішов хвилями" асфальт, дорогу перекрили, а комунальники почали долати наслідки негоди, пояснили у КМДА.

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Після потужної зливи, яка пройшла у Києві близько 14 год. 15 червня, затопило вулиці у центрі й неподалік від Дніпра. Подекуди громадяни бачили гейзери брудної води, які б'ють з-під тротуару. Машини їздили по затоплених вулицях і по вулицях з зірваним асфальтом. По наслідки негоди розповіли у Telegram-каналі "Киевский Движ".

Перші повідомлення про наслідки негоди з'явились о 14:44. На відео видно потоки води, які несуться проїжджою частиною, заливаючи тротуар. У наступних дописах ідеться про підтоплення біля станції метро "Лівобережна" та "Олімпійська".

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"Вода біжить вже з-під землі на Олімпійській", — ідеться в одному з дописів.

На записах можна побачити людей на вулицях, які пробираються по кісточки у воді. Машинам вода доходить до середини коліс, свідчать записи з місця подій. Також зауважується, що помітили гейзери, які б'ють просто на проїжджій частині. Крім того, на центральних вулицях почав ламатись асфальт — видно, як він пішов тріщинами й "хвилями".

У соцмережах згадують про низку надзвичайних подій у Києві після дощу:

дві вулиці біля "Олімпійської" перекриті — від Жилянської до Фізкультурників, об'їзд — по вул. Великій Васильківській;

є корки біля станції метро "Чернігівська", написали в іншому київському пабліку "Левый берег";

"на лівому березі машини вже пливуть" і підтоплений ТЦ "Проспект".

в одному з дописів показали автомобіль, який провалився під землю на вул. Міхновського. Авто на половину пішло під землю, але з водієм все гаразд. Помітно, що подія сталась на місці ремонтних робіт.

Злива у Києві - де провалився під землю автомобіль Фото: Соцмережі

Якщо позначити на Gooole maps вулиці Києва, які згадуються у соцмережі після зливи, то можна побачити, що постраждали центр та Лівобережжя.

Злива у Києві - які вулиці підтопило або розмило Фото: Google Maps

Зазначимо, у Telegram-каналі КМДА вказується, що комунальні служби працюють на підтопленнях у чотирьох районах: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському і Дніпровському. Також підтвердили перекриття вулиць і повідомили, що річка Либідь несподівано розмила проїжджу частину на вул. Антоновича. Міський голова Києва Віталій Кличко поки що не коментував наслідки негоди у столиці.

Нагадуємо, 12 червня Київ також страждав від наслідків сильної зливи. Одна з проблем, з якою зустрілись кияни — помітне підвищення цін на доставку їжі.