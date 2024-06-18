Україна має скористатися можливістю добудувати енергоблок Хмельницької АЕС, готовий на 80%, - нардеп

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Блок №3 Хмельницької атомної електростанції готовий на 80%. В умовах тотального дефіциту електроенергії Україна не може собі дозволити не скористатися цією можливістю та не добудувати енергоблок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету ВР з питань енергетики Вікторію Гриб, коментуючи законопроект "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС" (№11146).

"3-й енергоблок уже буде готовий через 3 роки. Тому що на сьогодні вже на 80% цей проєкт готовий. І не скористатися цією можливістю, мені здається, на сьогодні Україна не може собі дозволити. Тому що нам необхідні додаткові гігавати", — зазначила нардеп.

За її словами, по проекту вже зроблено дуже багато, є всі розрахунки і плани, працюють кваліфіковані кадри з Запорізької АЕС. "Ми можемо залучити 1,1 гігават (від добудови енергоблоку) за 3 роки, нам потрібно просто скористатися цією можливістю хоча б для того, що ми маємо сьогодні ці професійні кадри".

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції.

Після цього рішення проєкт закону № 11146 надійде на розгляд до сесійної зали. Ухвалення законопроєкту дозволить Україні розпочати роботи з добудови енергоблоків, збільшити потужність атомної генерації на 2200 МВт і відповідно виробництво найдешевшого виду електроенергії.

Очільник Міненерго додав, що з моменту ухвалення парламентом відповідного законопроекту та підписання президентом енергоблок № 3 може бути підключено до електромережі за 2,5 — 3 роки, адже його ступінь готовності становить до 80 %. Щодо енергоблока № 4, за попередніми планами, його може бути добудовано і підключено до електромережі за 4 роки. Будівельні роботи на добудові обох реакторів будуть виконуватись паралельно.

Як повідомлялося, рішення про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з західними партнерами раніше підтримав Кабінет Міністрів України. Цей проєкт відповідає затвердженій Україною Енергетичній стратегії, а також позиції РНБОУ та президента.