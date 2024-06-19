Офіс генпрокурора почав службове розслідування щодо статків Вербицького: що відомо (відео)

Андрій Костін поки не може відсторонити Дмитра Вербицького від виконання обов’язків. За його словами, це не передбачено законом "Про прокуратуру".

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Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про початок службового розслідування з приводу майнового стану його заступника Дмитра Вербицького. Про це він сказав в ефірі телемарафону у середу, 19 червня.

Костін запевнив, що дуже серйозно ставиться до журналістських розслідувань. Він сказав, що підписав наказ про проведення службового розслідування.

"Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування", — зазначив він.

Відсторонити Вербицького від виконання обов’язків на етапі службового розслідування Костін не може. За його словами, закон "Про прокуратуру" не передбачає такої можливості.

"Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він, до речі, веде низку резонансних кримінальних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні й тим більше звільненні… Наразі я чекаю на результати службового розслідування, можливо, до цього часу ми матимемо результати", — додав він.

Народний депутат від парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Костін не з'явився на сьогоднішнє засідання парламенту, куди його викликали народні депутати для коментарів щодо незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

Генпрокурор у листі на адресу голови Верховної Ради запропонував відкласти обговорення до отримання результатів розслідувань. Він вважає, що "лише тоді можна буде ухвалювати якісь рішення".

Скандал щодо майна Вербицького

10 червня проєкт "Схеми" опублікував розслідування, у якому йдеться про те, що дівчина заступника генпрокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька цьогоріч стала власницею елітного котеджу на березі річки Коник у Києві й автомобіля Porsche Macan T 2023 року.

Журналісти підрахували, що загальна вартість майна складає щонайменше 52 мільйони гривень. Але сукупний офіційний дохід Ільницької за останнє десятиліття становить трохи більше, ніж 360 тисяч гривень.

Сам Вербицький заявив, що його стосунки з Ільницькою не носять сімейного характеру, що передбачало б відображення її майна в його декларації. Каже, не надавав їй жодної допомоги щодо купівлі нерухомості.

Дмитро Вербицький став заступником Костіна 12 вересня 2022 року. В Офісі генпрокурора відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський звільнив після низки скандалів Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Раніше журналісти "Слідство-інфо" виявили, що дружина Вітюка придбала квартиру преміумкласу у Києві, ринкова вартість якої щонайменше складає 25,5 млн грн.