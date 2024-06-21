Довгий шлях до мети: як Тетяна Шевчук стала відомою дизайнеркою спортивного одягу

Як каже сама Тетяна, пошиття купальників для виступів на змаганнях з художньої гімнастики виявилося абсолютно нішевою специфічною справою. І вона стала майстринею у цій справі.

Related video

Кажуть, що вдача – це постійна готовність скористатися нагодою. Сьогодні ми розповімо про людину, яка навчилася перевертати на свою користь будь-які обставини. Знайомтеся, це – Тетяна Шевчук, висхідна зірка світового масштабу в царині дизайну спортивного одягу та приладдя для художньої гімнастики. Гасло, яким вона надихається сама та спонукує до розвитку інших дуже мотиваційне: "Нехай ваші мрії будуть більшими за ваші страхи, а ваші прагнення – сильнішими за ваші вагання".

До певного моменту життя Тетяни не віщувало різких змін. Народилася 1978 року в селі Куйбишеве Запорізької області. Закінчила школу, далі здобула освітній рівень спеціаліста в Українській Державній Академії зв’язку ім. О. С. Попова за спеціальністю системи і комплекси радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Сфера, як ми бачимо, не пов’язана зі спортивним дизайном. Але сталася подія, яка активувала у Тетяні приховані таланти: креативне мислення, композиційна інтуїція, відчуття кольорів. Її донька пройшла відбір на змагання з художньої гімнастики. Саме тоді гостро постало питання: "А в чому власне їй виступати? Де взяти купальник, який підтримає мою дитину, додасть їй впевненості та підкреслить її грацію і неповторність?".

Так, перша – життєва – подорож Тетяни Шевчук досить несподівано отримала нове доповнення. Пошук купальника для виступу завершився нічим. Все, що було знайдено не відповідало задачі виступити у "всій красі", і до того ж ринкові ціни на такий вид спортивного одягу виявилися зависокими. Але шляхів для відступу не було, тому визріло рішення пошити купальник самій, бо "якщо хтось зміг, то й я підкорю цю вершину".

Так розпочалася друга подорож Тетяни Шевчук. І вона виявилася настільки захопливою, що незабаром принесла перші чудові результати. Як каже сама Тетяна, на початку був просто шалений азарт, що дозволив подолати навіть дефіцит інформації. Пошиття купальників для виступів на змаганнях з художньої гімнастики виявилося абсолютно нішевою специфічною справою. І це в Україні, яка мала свою унікальну школу та ціле сузір’я видатних "художниць", серед яких були переможниці та призерки Олімпійських ігор.

Але наполегливість у пошуках, постійне вдосконалення майстерності, гарний смак, схильність до креативу та інновацій крок за кроком допомагали набувати впевненості. Будь-яка справа йде хутчіше, якщо маєш гарний стимул. Для Тетяни Шевчук таким стимулом стали щасливі очі доньки, яка з гордістю стояла на п’єдесталі та насолоджувалася оваціями і захопливими поглядами. Як визнає сама Тетяна, саме такі моменти дозволили їй збагнути власне призначення, сформулювати особисту місію дизайнерки – підтримувати та надихати стосунки між матір’ю та дочкою у спорті за допомогою високоякісного спортивного одягу та аксесуарів.

Услід за пошиттям купальників за індивідуальним дизайном, з унікальним оздобленням, яскравою колористикою, прийшло освоєння нових технологій та підходів. Зрештою, відбулося й розширення "виробничої магії". Настала черга спортивного взуття та спортивних знарядь для виступів, зокрема, булав та стрічок. Друга подорож була у самій захопливій фазі: прийшло визнання, почали розширюватися бізнес-горизонти, зокрема створення дизайнерського ательє Leotaire, його стрімкий розвиток і поступовий вихід на міжнародний ринок. Поступ повністю відповідав девізу Тетяни: "Dream, Work and Win!". Але раптом росія віроломно вторглася в Україну.

Війна – це лихо, від якого довелося рятуватися. Так, несподівано, Тетяні Шевчук довелося здійснити третю подорож. Цього разу до Сполучених Штатів Америки, у Лос-Анджелес. Незнайоме середовище, жодних контактів, тільки жага життя та непереборне бажання довести, що українці є непереможними за будь-яких обставин.

Два роки пішли на те, щоб почати все з початку. Довести свою здатність бути найкращою у своїй справі, налагодити комунікацію, знайти нових клієнтів. І ось вражаючий результат. Це перелік досягнень лише за січень 2024 року: перші місця на "Constellation of Talents: International Contests, Season 1" у номінації "Дизайн одягу", Гран-прі конкурсу "New York Starlight Fashion Design: Season 11", Гран-прі "Berlin: Talente Europas Fashion Design Contest, Season 2". У цьому ж році Тетяна входить до складу журі на міжнародних конкурсах дизайнів "A Design Awards" та "Fit Design" у більш ніж 50 категоріях.

Сьогодні серед зіркових клієнтів Тетяни Шевчук – Єва Мелещук, яка вже перемагала на Універсіаді та виходила фіналу Олімпіади в Токіо, Анналіз Драган, яка змагалася в фіналі світової першості у Софії, Гавана Хопмен, яка виборола бронзові нагороди на першості Океанії. Не розриває Тетяна й зв’язків з батьківщиною. З великим задоволенням та натхненням вона працює з українськими гімнастичними командами у групових вправах.

Тож, бажаємо Тетяні Шевчук нових звершень у сфері її талантів, нових подорожей і здійснення її професійної мети – стати всесвітньо відомим спортивним дизайнером та підприємцем у сфері моди та спорту.