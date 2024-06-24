Нардеп Кучеренко вимагає у голови "Укрнафти" пояснень щодо сумнівного менеджменту "Укрнафтобуріння"

У Верховній Раді виникли питання до діяльності "Укрнафтобуріння"

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Народний депутат, перший заступник голови Комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко направив звернення голові "Укрнафти" Сергію Корецькому з приводу діяльності дочірньої компанії "Укрнафтобуріння" (УНБ), зокрема, дій її топ-менеджменту. Ця компанія була передана в управління "Укрнафти" рішенням АРМА. Про це він написав у своєму Facebook. За словами нардепа, УНБ лише за півроку після націоналізації позбавили дозволу на видобуток газу і нафти на Сахалінському родовищі, що має ознаки рейдерського захоплення.

Кучеренко зазначає, що при цьому керівництво "Укрнафтобуріння" продовжує отримувати мільйонні гонорари "за свою бездіяльність", поки держава зазнає багатомільярдних збитків.

"Мені не хочеться вірити, що пан Корецький самотужки міг призначити таку "нульову команду" і управління таким надважливим об'єктом! Мені не хочеться вірити в те, що він розуміє до кінця, яку відповідальність у результаті він узяв на себе і яка була кінцева мета авторів цього сценарію, сліди до яких, як завжди, ведуть у будівлю на Банковій", — написав Кучеренко.

У зв'язку з цим нардеп каже, що у своєму зверненні вирішив поставити кілька запитань голові "Укрнафти", а саме:

Який розмір зарплати голови УНБ Олега Мальчика та інших членів правління?

Чи знижувалися зарплати Мальчика та інших членів правління після зупинення видобутку з грудня 2023 року, а якщо ні, то чому?

Чи заброньовано Мальчика та інших членів правління компанії від мобілізації, а якщо так, то на якій підставі та відповідно до якого наказу органу держвлади?

Чи був Мальчик присутній на судовому засіданні 28 листопада 2023 року, коли було ухвалено рішення щодо спецдозволу, після якого було зупинено видобуток компанією "Укрнафтобуріння" на Сахалінському родовищі?

Чи давала "Укрнафта" оцінку щодо незалежності забезпечення УНБ юридичним супроводом у цій справі та чи було видано дозволи на його ведення?

Чи правдива інформація про те, що Мальчик 28 листопада перебував у відрядженні за кордоном, і якщо так, то з якою метою та чи було погоджено кошторис з АРМА?

Чи був Корецький проінформований про те, що зазначене відрядження Хлопчика було здійснено з особистою метою, а якщо так, то яких заходів було вжито через ознаки нецільового використання робочого часу і грошей підприємства?

Яка позиція "Укрнафти" щодо заяви "Укрнафтобуріння" про перегляд постанови Шостого апеляційного адміністративного суду (провадження 2а-7778/09/2670) та яка позиція компанії з приводу ознак "затягування" розгляду справи?

Кучеренко також пообіцяв повідомити про відповідь "Укрнафти".