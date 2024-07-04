Як Goldi створює унікальний бренд в умовах жорсткої конкуренції

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Обираючи одяг серед відомих європейських брендів, ми не завжди звертаємо увагу на країну-виробника. Хоча, скажи будь-кому з нас, що виробник товару Україна — і він з радістю буде придбаний.

Таким вивертом давно користуються менеджери бутиків і салонів одягу. Але, коли йдеться про Голді — всі хитрощі відходять геть.

Крім того, як кажуть відгуки про Goldi — якісний, зручний, стильний і має адекватну ціну.

Від бутика до бренду: шлях Goldi до успіху

Історія Олега Червонюка, творця бренду, схожа на сюжет неймовірного кіно. Вона розповідає про те, як студент, залишившись без роботи, почав будувати свій нехитрий бізнес зі спідниць-гумок, виготовлених у гаражі. Подорожуючи країнами-постачальниками зі стартовим капіталом, узятим у борг, Олег вирішив будувати свою індустрію моди.

Для того, щоб зрозуміти, як працює бізнес зсередини, Червонюку довелося вивчити понад 700 успішних світових підприємств. Сирія, Індія, Туреччина, Італія — ринки цих країн стали посібником для бізнесу українського підприємця.

Зараз неможливо повірити, що все починалося з одиничних продажів на звичайних ринках. Сьогодні Goldi реалізує свої товари в найбільших ТРЦ країни та інтернет-магазині одягу.

Секрети унікальності: що робить Goldi особливим

Відгуки про Goldi рясніють такими маркерами, як "якість", "адекватна ціна", "зручний одяг", "приємна тканина". Ці прості характеристики і роблять одяг Голді особливим. Наступні секрети допомагають підтримувати саме таку думку про бренд:

повний цикл виробництва, що дає змогу контролювати якість виробу на всіх етапах;

широка лінійка розмірів;

стиль — незмінний атрибут одягу Goldi;

великий асортимент товару;

можливість придбати товари через інтернет-магазин.

Здавалося, нічого складного й унікального. Але, саме такий підхід допомагає Goldi утримати клієнта. І, незалежно від пандемії та війни, компанія виробляє щодня 10 000 виробів, продаючи їх по всій країні.

Інновації в дії: технології, що застосовуються Goldi

Голді — не тільки інтернет-магазин одягу, а ще й виробник тканин. Це є перевагою, яка дає змогу залишатися гідним конкурентом іншим європейським маркам одягу на ринку України.

Застосовуючи у виробництві передові технології, бренд може виготовити будь-який товар відмінної якості. Тонкі та мереживні, піке, плюшеві, махрові тканини, інтерлоки, віскоза, акрил, бавовна — далеко не весь спектр товару.

Goldi постійно прагне впроваджувати інновації у свої технології, радуючи клієнтів новинками відмінної якості. Саме це і підтверджують відгуки про Goldi, які можна знайти не тільки в інтернет-магазині бренду, а й на просторах всесвітньої мережі.

Конкурентні переваги: як Goldi випереджає конкурентів

Голді скрупульозно вивчає ринок України та його регіональні потреби. Під локальний запит виготовляється потрібний колір тканини. Адже темні кольори, які так улюблені в Харкові, навряд чи будуть затребувані в яскравій Одесі.

Важливим завданням компанії є можливе здешевлення товару. Благо, відсутність необхідності закупівлі тканини за межами України дає змогу економити на розмитненні та інших витратах.

У ключових моментах маркетингу Голді спирається на європейський досвід, прагнучи до самостійних продажів, що скасовує маржу. Максимальна актуальність асортименту, широкий вибір товарів і оптимальна ціна дають змогу утримувати тонкий баланс між отриманням прибутку і затребуваністю на ринку України.

У висновку хотілося б ще раз підкреслити, що Goldi — український бренд з одягом відмінної якості. А бізнес-історія Олега Червонюка гідна захоплення. Ну, і звичайно ж: купуй наше, носіть українське.