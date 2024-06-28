В Alliance Novobud презентували шоурум проєкту "Alliance Prostir — квартири з ремонтом"

26 червня девелопер Alliance Novobud провів представникам медіа та рієлторів презентацію шоуруму квартир з ремонтом від забудовника. Подія відбулася на території житлового комплексу Madison Gardens, в одному з будинків якого і розміщений шоурум.

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"Ідея створення шоуруму квартир з ремонтом народилася одночасно з рішення запуску проєкту "Alliance Prostir — квартири з ремонтом". Шоурум слугує презентаційним майданчиком послуги. Тут ми не просто відтворили оздоблення, а спробували створити справжній затишок родинного гніздечка з відповідним декором та настроєм. Відтепер клієнти, майбутні та чинні власники квартир в наших броварських житлових комплексах, мають можливість наочно ознайомитися з якістю робіт та запропонованим дизайном оздоблення. Ті, хто планують придбати квартиру, можуть замовити ремонт від забудовника разом з укладанням угоди, а ті, хто придбав нерухомість раніше, можуть дозамовити послугу. До речі, на оздоблення надається річна гарантія, а також розповсюджується розтермінування від забудовника" — розповіла Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud.

Покупцям доступні опції від квартир з White box з електричним розведенням ($150 м2) й до варіанту "Все готово" з меблями ($650 м2). Ремонт "Оптимальний" з чистовим оздобленням, шпалерами під оздоблення, міжкімнатними дверима, сантехнічним обладнанням тощо обійдеться в $450 за квадратний метр. Обладнання квартири кухонним гарнітуром вартуватиме $4500. Опція квартир з ремонтом доступна у всіх броварських комплексах: Krona Park II, Madison Gardens та "Лавандовий".

"Квартири з ремонтом мають сьогодні надзвичайний попит з трьох головних причин: по-перше, через великий потік переселенців з небезпечних регіонів в більш безпечний Київ та область і які шукають максимально готове житло, по-друге, через появу таких держпрограм як "єОселя" та "єВідновлення", учасники яких не хочуть витрачати час та зайві кошти на ремонт, по-третє, через те, що багато наших клієнтів на початку повномасштабного вторгнення встигли пожити за кордоном, де практика купівлі квартир з ремонтом існує давно, тож їхнє сприйняття цієї опції змінилося" — наголосила пані Ірина.

Щоб потрапити на перегляд до шоуруму достатньо звернутися до експерта з нерухомості броварського офісу продажу житлових проєктів Alliance Novobud: м. Бровари, вул. В. Чорновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23.