Ухилянтів разом з цигарками "зашили" у стінку мікроавтобуса, — ДПСУ (фото, відео)

Мешканець області обладнав у своєму мікроавтобусі схованку, щоб провезти нелегальних пасажирів та контрабанду.

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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності. Чоловік намагався перетнути кордон, заховавши у своєму авто цигарки й ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків).

Мікроавтобус чоловік обладнав численними схованками

Двоє чоловіків викупили місця у таємній схованці за 10 тисяч доларів та за 20 тисяч. Водій обіцяв їм безперешкодний перетин держрубежу та розраховував на те, що вночі прикордонники будуть не настільки уважними, тому і рушив до кордону майже о першій годині ночі.

Але інспектори прикордонної служби "Хижа" затримали автомобіль закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків — 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. Під час подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Мікроавтобус чоловік обладнав численними схованками Фото: ДПСУ Мікроавтобус чоловік обладнав численними схованками Фото: ДПСУ

Отже, закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

На нелегальних пасажирів складено адмінпротоколи. Дії водія передбачають кримінальну відповідальність.

Виявлена контрабанда та ухилянти Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 27 червня українські прикордонники затримали одразу 24 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон між Україною та Молдовою. Кожен з чоловіків заплатив невідомим особам по 12 000 євро, аби потрапити до Молдови. У Держприкордонслужбі назвали це новим "антирекордом переправ".