Ухилянтів разом з цигарками "зашили" у стінку мікроавтобуса, — ДПСУ (фото, відео)
Мешканець області обладнав у своєму мікроавтобусі схованку, щоб провезти нелегальних пасажирів та контрабанду.
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності. Чоловік намагався перетнути кордон, заховавши у своєму авто цигарки й ухилянтів. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків).
Двоє чоловіків викупили місця у таємній схованці за 10 тисяч доларів та за 20 тисяч. Водій обіцяв їм безперешкодний перетин держрубежу та розраховував на те, що вночі прикордонники будуть не настільки уважними, тому і рушив до кордону майже о першій годині ночі.
Але інспектори прикордонної служби "Хижа" затримали автомобіль закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків — 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. Під час подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.
Отже, закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
На нелегальних пасажирів складено адмінпротоколи. Дії водія передбачають кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, 27 червня українські прикордонники затримали одразу 24 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон між Україною та Молдовою. Кожен з чоловіків заплатив невідомим особам по 12 000 євро, аби потрапити до Молдови. У Держприкордонслужбі назвали це новим "антирекордом переправ".