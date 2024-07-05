Креативна олімпіада у США: як українські школярі прославляють Україну на весь світ

22–25 травня українські школярі представили Україну на Міжнародній креативній олімпіаді Destination Imagination 2024 у США. Це був 25-й Всесвітній фінал олімпіади з лідерства, що проходила в місті Канзас-Сіті.

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У фіналі взяли участь 652 команди з 14 країн. Шанс представляти Україну випав команді Міжнародного ліцею STUDY Academy High School — "ТріО". Раніше команда здобула перше місце на 6-й Всеукраїнській олімпіаді Destination Imagination, яка є частиною Міжнародної освітньої програми Destination Imagination.

Щоб дізнатися більше про Міжнародний ліцей STUDY Academy High School, переходьте за посиланням.

Під час змагання учні долали різноманітні виклики, брали участь у майстер-класах, спілкувалися з учасниками з інших країн та розповідали про Україну. Окрім того, делегація з України зустрілася з пані Мішель Так-Пондер, генеральною директоркою Destination Imagination, Inc., і з колективом програми креативності.

Destination Imagination — це найбільша у світі освітня програма з креативності, яка започаткована у США і спрямована на підготовку учнів до професійних викликів XXI століття. Програма сприяє поглибленню знань з природничих наук, техніки, інженерії, математики, мистецтва та суспільних наук, а також розвиває й зміцнює навички творчого і критичного мислення, комунікації та командної співпраці.

Дар’я Шаповалова, учасниця олімпіади та учениця 11 класу Міжнародного ліцею STUDY Academy High School, поділилася своїми враженнями:

"Спочатку ми не вірили, що зможемо поїхати до Америки, тому вирішили взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді просто заради цікавості. Проте буквально за тиждень до фіналу міжнародного конкурсу в США наш ліцей взяв участь у Благодійному Віденському балу, де отримав 160 000 грн на аукціоні за лот вивчення англійської мови. Усі кошти ліцей передав нам на організацію поїздки до США.

На олімпіаді завдання були різними: потрібно було імпровізувати, знаходити швидкі та креативні рішення. Це було достатньо складно, адже за 2 хвилини ми мали зрозуміти завдання, придумати ідею, презентувати її — і все це англійською мовою.

До речі, попри змагання й конкуренцію, всі були дуже привітними до нашої команди з України. Ми дуже раді, що змогли відвідати такий глобальний конкурс, адже ми отримали багато цінного досвіду і не плануємо зупинятися на досягнутому!"

Участь в міжнародних освітніх заходах сприяє розвитку як жорстких, так і гнучких навичок у школярів та допомагає розкривати їхній потенціал на максимум. Саме тому надзвичайно важливо підтримувати талановитих учнів, які представлятимуть Україну на світовій арені та здійснюватимуть освітню дипломатію за кордоном.