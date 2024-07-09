ДТЕК встановлює тимчасові підстанції, щоб заживити "Охматдит" після обстрілу

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ДТЕК працює над встановленням тимчасових трансформаторних підстанцій, щоб лікарня "Охматдит" була забезпечена постійним джерелом електроенергії. Про це в ефірі Громадського радіо заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"На території лікарні було дві підстанції. Вони повністю зруйновані. Від них живилася в принципі вся інфраструктура лікарні, тому з учора ми оперативно надаємо допомогу у встановленні тимчасових трансформаторних підстанцій – вони називаються КТП, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього", — сказав він.

Сахарук додав, що до цього лікарня була вимушена використовувати генератори. Тому зараз енергетики ДТЕК працюють над тим, щоб "Охматдит" був забезпечений постійною схемою живлення.

Він пояснив, що зруйновані Росією підстанції були енергетичною інфраструктурою саме лікарні, тому паралельно йде робота з місцевою владою для встановлення КТП.

Також вчора енергетики заживлювали інші будинки, що були знеструмлені внаслідок атаки.

Нагадаємо, в понеділок, 8 липня, Росія завдала масованого ракетного удару по Києву.

Внаслідок атаки у столиці загинула 31 людина, тоді як постраждало більше ста.