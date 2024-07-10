Переписка з ідеологом "Великого будівництва" принесла підряднику 4 млрд грн, — розслідування

Журналісти відтворили хронологію подій та порівняли її з листуванням. Виявилось, що коли Денис Островський отримував повідомлення про потенційні майбутні субвенції, то його компанія "Стройінвест" обов'язково отримувала або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах.

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Журналісти знайшли у телефоні колишнього радника очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Юрія Голика переписку з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест" Денисом Островським. Саме ця компанія протягом останніх кількох років отримала від держави понад 4 млрд грн за виконання робіт на підрядах "Великого будівництва" та відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів під час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info "Що в телефоні Голика: розподіл грошей в чаті і зв‘язок з топ-підрядником "Великого будівництва".

Юрій Голик був консультантом та одним з ідеологів "Великого будівництва". Розслідувачі знайшли листування з компанією "Ск "Стройінвест" бізнесмена Дениса Островського, який почав активно отримувати державні замовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голика. Загалом з 2016 року і до сьогодні фірма отримала від держави майже 4.5 мільярди гривень на роботи на цілій низці об’єктів.

"Саме про них йдеться в листуванні з Денисом Островським, яке містилося в телефоні Голика. В них відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій, а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. Тональність цього листування свідчить про те, що Островський в цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Зокрема, одне з його повідомлень звучить як "Задачу зрозумів. Буде зроблено", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти відтворили хронологію подій та порівняли з листуванням у телефоні Голика. Розслідувачі помітили, якщо відправник повідомлень говорив Островському про потенційні майбутні субвенції, то "Стройінвест" обов'язково отримував або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах.

Водночас, за даними джерел журналістів, після початку повномасштабного вторгнення Юрій Голик почав опікуватися питаннями відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів.

Зокрема, у 2023 році у компанії "Стройінвест" замовляли будівельні роботи у Запоріжжі та в Бородянці, Київської області. Журналісти знайшли суттєві переплати, закладені в кошториси "Стройінвестом" і в цих підрядах.

Що говорять фігуранти розслідування Голик та Островський

Юрій Голик у телефонній розмові з журналістами заявив, що не пригадує подібних листувань та зазначив, що перетелефонує. Згодом він надіслав розслідувачам повідомлення в одному з месенджерів.

"Такого листування я не пам'ятаю. Якщо говорити загалом, то я спілкуюсь з дуже великою кількістю людей. І зважаючи на мою експертизу та досвід в такому спілкуванні я можу висловити свою думку або пораду по різним питанням. Аналогічно і мені можуть дати пораду. Можу переживати за якісь проєкти, які вважаю важливими ля країни чи якогось регіону. Жодної матеріальної винагороди в ході такого спілкування не прошу та не отримую", — зазначив Голик.

Денис Островський пообіцяв перетелефонувати журналістам, проте на момент публікації розслідування так і не вийшов на зв'язок.

Нагадаємо, 27 червня Bihus.Info повідомив, що у НАБУ проводить обшуки у ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика.

28 червня Фокус писав, що несподівані обшуки у куратора президентського проєкту "Велике будівництво" говорять про зведення рахунків між різними групами впливу у владі.