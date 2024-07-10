У Даркнеті виявили замовлення на підпали машин бійців ЗСУ (скріншоти)

Журналісти виявили, що в російськомовному сегменті Даркнету пропонують підпалити машину бійця ЗСУ, за що потенційним злочинцям обіцяють 2000 доларів.

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В Україні невідомі стали підпалювати автомобілі військовослужбовців. Їх легко відрізнити за неукраїнськими номерами і захисним забарвленням. А тепер у даркнеті знайшли оголошення російською мовою, згідно з яким за підпали таких авто обіцяють платити до 2000 тисяч доларів. Автор оголошення називає себе пацифістом. Кілька замовлень, судячи з усього, було виконано. Про це повідомляє видання "Важливі історії".

Повідомляється з посиланням на неназване джерело в правоохоронних органах, що в ніч на середу 10 липня згоріли одразу чотири автомобілі військових: у Львові підпалили автомобіль Mitsubishi Pajero військовослужбовця 80-ї окремої штурмової бригади, в Одесі згоріли SsangYong і Nissan Navara військових ЗСУ, а в Рівному — автомобіль Nissan X-Trail, придбаний волонтерами для військових.

Як виявили "Важные истории", на одному з найбільших російськомовних даркнет-майданчиків ще з 6 червня з'явилися чотири замовники, які шукали виконавців для підпалу машин військових в Україні.

Замовлення, розміщене в даркнеті Фото: Скриншот

Заявки розміщувалися російською мовою. Авторами виявилися нещодавно зареєстровані користувачі, які не проявляли активність в інших розділах майданчика. За диверсії у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі та інших містах вони обіцяли заплатити від 1500 до 2000 доларів.

Один із замовників у своєму оголошенні написав, що він "пацифіст" і діє з "хуліганських мотивів". Цей самий користувач закрив угоду з виконавцем успішного підпалу автомобіля вдень 10 липня, коли з'явилися новини про підпал.

Зв'язок із виконавцями автори здійснювали через зашифровані месенджери або Telegram.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що подібні випадки підпалів потрібно розглядати в індивідуальному порядку. Це може бути як помста військкомам ТЦК, так і подібні "замовлення" з Росії.