Аномальна спека в Україні: у яких регіонах посилили графіки відключень світла

Енергетики попередили про дефіцит в енергосистемі: світло відключатимуть у світло-сірих зонах графіків з 16:00 до 23:00.

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У четвер, 11 липня, в Україні та Європі спостерігається аномальна спека. Погодні умови спричинили особливо великий дефіцит в енергосистемі, яка серйозно пошкоджена російськими обстрілами за останні 4 місяці. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

За інформацією від "Укренерго" особливий дефіцит очікується з 16:00 до 23:00.

"Для міста Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької області це означає, що відключення світла відбуватиметься також і у світло-сірих зонах графіків", — йдеться у повідомленні.

По всій Україні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. А з 16:00 до 23:00 — для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги, попередили в "Укренерго".

У компанії нагадали, що від початку року ЗС РФ здійснили 8 масованих атак на українську енергосистему. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Ця потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія, чи разом Словаччини та країн Балтії.

Нагадаємо, 11 липня очільник Держенергонагляду Руслан Слободян заявив про перевірку обленерго через скарги українців на несправедливі відключення світла.

Цього тижня Україну накрила спека. Її пік очікується з 12 по 15 липня. Синоптики прогнозують зниження температури лише після 20 липня.