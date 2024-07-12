"Спека набирає обертів": Діденко розповіла про погоду на вихідні

Над Західною Європою застиг антициклон, який не пропускає в Україну прохолоду та свіжий вітер, пояснила синоптикиня Наталка Діденко. Вона попередила, що на вихідні буде спекотно, але де-не-де пройдуть дощі.

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Найближчі два дні в Україні триматиметься спека, лише у крайніх західних регіонах можна очікувати короткотривалого дощу. Особливо висока температура буде на півдні, де, крім того, очікуються штормові пориви вітру. Прогноз погоди на вихідні і про тривалість спеки синоптикиня Наталка Діденко розповіла на сторінці Facebook.

Діденко повідомила, що в суботу, 13 липня, українці будуть потерпати від температури від 31 до 42 градусів. Найспекотніше буде у південних областях, але і в інших "не змерзнемо", зауважила синоптикиня. З її слів, саме на вихідні і початок наступного тижня припаде пік високої температури.

"Спека поки що триває, та ще й набирає обертів. Нагадую, що пікові дні спеки — з 13 по 16 липня", — написала фахівчиня.

Прогноз погоди на вихідні, озвучений Діденко:

південні області — від 37 до 42 градусів

у більшості областей — від 35 до 40 градусів;

у Сумській області і в західних регіонах — від 31 до 34 градусів.

Вітри на території України будуть східні, невеликі та помірні, ідеться у прогнозі. Шквальні пориви очікуються в Криму та на березі Азовського моря.

Щодо погоди на 12 липня, то Діденко зауважила, що у Києві буде температура від 34 до 36 градусів. Також можливий незначний дощ на заході.

"Хіба на Волині подекуди бризне дощиком", — пояснила синоптикиня.

Прогноз погоди по Україні 13–14 липня

Зазначимо, на порталі "Укргідрометцентру" можна побачити більш детальний прогноз з розбиттям на областях. Позначки на карті показують короткочасні грози у Волинській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На усій території — сонячно та мінлива хмарність.

Прогноз погоди 13 липня — спека і подекуди дощі Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди 14 липня — спека, мінлива хмарність і подекуди дощі Фото: Укргідрометцентр

Коли спаде спека в Україні

Діденко пояснила, чому тримається висока температура. З її слів, над Західною Європою затримався антициклон і він не пропускає в Україну вітри із заходу — з Атлантичного океану.

"Потужний антициклон стоїть вперто і блокує результативні візити атлантичної вологи та свіжості на територію України", — ідеться у дописі.

Орієнтовний час, коли спека спаде — з 20 липня, написала синоптикиня. На прогностичному графіку, який вона опублікувала на Facebook, можна побачити, що температурна крива спаде до середніх липневих значень саме у другій половині місяця.

Прогноз погоди до 20 липня — коли спаде спека в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

Зазначимо, 9 липня Діденко опублікувала черговий прогноз погоди в Україні і попередила, що найближчі кілька тижнів спадання температури очікувати не варто. Синоптикиня порадила українцям запастись водою і чекати, коли погода зміниться, бо поточна ситуація "не буде тривати вічно".

Нагадуємо, у липні ДСНС попередила про аномальну спеку, а "Укргідрометцентр" пояснив, звідки вона прийшла в Україну.