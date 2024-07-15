В Польщі чоловік напав на українця через жовто-блакитний нашийник для собак (відео)

Поляк вимагав, аби чоловік забирався з Польщі, бо українців і так тут прихистили і дали їм все.

Related video

Поблизу Вроцлава поляк з образами накинувся на українця, який вигулював собаку. Конфлікт розпочався через жовто-блакитний нашийник для собак. Про це пише Четверта студія.

Так, українець прогулювався вулицею із собакою, коли один з місцевих жителів побачив на собаці нашийник у кольорах прапора України. Поляк почав ображати українця і говорити йому, щоб забирався назад до України.

Він сказав, що в Україні йде війна, і чоловік має воювати, а не прогулюватися з псом, що Польща українцям і так багато всього видала, і щоб забирався геть з країни. Українець відповів, що мешкав тут ще до війни і поляк не буде йому вказувати куди повертатися і де жити.

Словесна перепалка закінчилася тим, що українець забрав пса і пішов собі далі.

Нагадаємо, що у Польщі покарали чоловіків, які напали на водія Uber з України. Районний суд у Гданську виніс вироки двом полякам — фігурантам нападу.