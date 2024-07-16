Як змінився ринок побутової хімії від початку повномасштабної війни?

У цій статті своїми прогнозами щодо розвитку та аналізу галузі поділився засновник "Українські Хімічні Технології ЛТД" Павло Бартковський

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2022 рік значуще вплинув на економіку Україну. Звісно, повномасштабне вторгнення не обійшло і ринок побутової хімії. Команда Ukrainian Chemical Technologies зіштовхнулася із викликами, але змогла їх подолати та врегулювати всі аспекти роботи. І для того, щоб рухатися в правильному векторі, був проведений аналіз. Разом із командою з’ясували, в яку сторону може розвиватися ринок.

Власне, що стосується тенденцій купівельної активності споживачів — вони суттєво змінилися.

Майже третина українців (29%) рідше купувала товари домашнього вжитку та побутову хімію в традиційних магазинах у 2023 році, водночас лише 7% громадян зазначили, що робили покупки частіше. Проте більша частина наших співвітчизників (64%) дбали про чистоту в своїх оселях і обирали товари протягом 2023 року з тією ж частотою, як і раніше.

Повномасштабна війна найбільше вплинула на активність жителів південних областей, а найменше – західних. Так, минулого року мешканці південних регіонів менше купували продукцію як у традиційних (40%), так і в онлайн-магазинах (28%). Водночас лише третина жителів західних областей обирала товари цієї категорії рідше, причому 6% та 10% жителів купували товари частіше в офлайн- та онлайн-магазинах відповідно.

Внаслідок продовження повномасштабної війни половина громадян віком 58+ років почала рідше закуповувати товари домашнього вжитку та побутову хімію в онлайн-магазинах. Натомість 22% респондентів віком 18–27 років частіше робили покупки.

Зниження добробуту українців через агресію рф вплинуло на зменшення платоспроможності більш ніж 30% українців. При цьому 47% респондентів витрачають на предмети домашнього вжитку та побутову хімію стільки ж, скільки до початку вторгнення. Водночас п’ята частина громадян почала купувати цю категорію товарів частіше.

Війна найбільше вплинула не лише на частоту здійснення покупок, а й на витрати жителів південних областей. Так, майже 30% мешканців півдня України менше купували товари домашнього вжитку та побутову хімію в 2023 році як у традиційних, так і в онлайн-магазинах. 26% мешканців столичного регіону поповнювали свій домашній асортимент побутової хімії більше в традиційних магазинах та 24% – в онлайн-магазинах.

Приблизно половина українців, які виїжджали за кордон та повернулись у 2023 році, почала витрачати менше на цю категорію товарів після початку повномасштабної війни.

Найбільшу частку українців, витрати яких у традиційних магазинах зросли, становлять громадяни віком 18–27 років (31%), а тих, чиї витрати знизились — українці віком 43–57 років (35%). Таку ж тенденцію можна спостерігати в онлайн-магазинах, де найбільше витрати зросли серед громадян віком 18–27 років (37%), а знизились — серед українців віком 43–57 років (39%).

Також можна помітити, що молодь, здебільшого, розраховується безготівковим форматом — 80%, тоді як частка громадян віком 58+ років — лише 64%.

Отже, сфера побутової хімії зазнав значних змін від початку повномасштабної війни в Україні. Це було спричинено припиненням діяльності одного з основних українських виробників побутової хімії (Вінницяхімпром), логістичними труднощами, виходом російських компаній з ринку та зменшенням платоспроможності населення.

На ринку рідкої побутової хімії домінують світові бренди Procter & Gamble, Henkel та Unilever у всіх категоріях товарів. Серед вітчизняних виробників, всупереч ринковим тенденціям, нарощує свої позиції ТОВ "СУНП "2К", засноване у 2019 році.

Прогнозується, що споживачі будуть відновлювати довоєнний тренд на купівлю екологічно безпечних товарів та підтримувати вітчизняних виробників для покращення економічної ситуації в країні.

Загалом, ринок побутової хімії в Україні добре розвинений. Він пропонує широкий асортимент товарів, який постійно поповнюється новими продуктами як універсальної, так і вузькоспеціалізованої дії.

Тож, тенденціями розвитку ринку побутової хімії в Україні можна назвати:

зростання виробництва пральних і мийних засобів, включаючи рідкі засоби для чищення;

зменшення імпорту побутової хімії;

скорочення нелегального ввезення та виробництва підробок;

використання імпортної сировини;

модернізацію технологій і обладнання виробниками для підвищення якості продукції та конкурентоспроможності, а також для освоєння виробництва нових видів товарів масового споживання;

модернізацію підприємств через реконструкцію та технічне переоснащення, закриття екологічно шкідливих виробництв, впровадження маловідходних і безвідходних технологій, а також технологічних процесів переробки промислових відходів і утилізації шкідливих речовин зі стічних вод;

збільшення кількості продукції під ВТМ (Privat Label) багатьма представниками рітейлу, що зменшує для них витрати на рекламу та просування.

Характерними ознаками ринку товарів побутової хімії України наразі є:

скорочення внутрішнього виробництва і зовнішньоторгового обороту, зниження інвестиційної привабливості галузі, зростання попиту на продукцію дешевого сегменту, збільшення попиту на універсальні чистильні засоби;

асортимент синтетичних мийних засобів на українському ринку був широко представлений такими основними виробниками, як Procter&Gamble, Henkel, Unilever, Werner&Mertz. Однак після початку повномасштабного вторгнення значно зросла частка вітчизняних виробників через логістичні проблеми та інші ризики для імпортерів;

основну частку українського ринку складають мийні засоби на основі синтетичних ПАР, які постачаються до нашої країни з Китаю, Німеччини, Росії, Туреччини, Греції, Польщі та інших країн;

в умовах насиченого ринку продукцією однакової якості, де успіх залежить від вміння добре представити товар, вітчизняна побутова хімія часто має не естетичне пакування, що створює враження залежаного товару з поганими характеристиками. Така економія підриває довіру споживачів і знижує їх інтерес до продукції українських виробників, що загрожує втратою ринкових позицій.

Також важливо зазначити, на даний момент у сегменті побутової хімії на полицях в рітейлі до 14% займає продукція під ВТМ (Privat Label). Українські роздрібні торговці для того, щоб наблизитися до світових стандартів, залучають таких виробників, які не просто готові виробляти товари під ВТМ (Privat Label), а хочуть запустити новинки та застосувати власні розробки при просуванні ВТМ (Privat Label), торговця (наприклад, наша компанія). Роздрібна мережа зі свого боку забезпечує оптимальне просування товару на полиці магазину.

Для застосування власної товарної марки на українському ринку на сьогодні притаманні такі риси:

обмежене застосування реклами — приватні марки майже не рекламуються;

у певних випадках мережі проводять BTL-акції для ВТМ (Privat Label), але найчастіше просування обмежується тільки мерчандайзингом.

Також існує проблема сприйняття споживачем продукції ВТМ (Privat Label), як низькоякісної, тому назви товарів під ВТМ (Privat Label), намагаються не пов’язувати з назвою торгової мережі.