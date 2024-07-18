18 липня – день, коли спека в Україні йде на спад: чого очікувати від погоди

Зниження температури повітря торкнеться п'яти областей. А подекуди пройдуть зливи.

Related video

Українці пережили пік спеки, який був напередодні, й нині синоптики обіцяють поступове зниження температури, адже антициклон із Африки нарешті починає рухатись. Про погодні тенденції розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

18 липня на Київщині обіцяють короткочасні дощі, вдень грози, місцями град та шквал 15–20 м/с, подекуди в області значний дощ.

Температура в області вночі буде 18–23°С, вдень — 27–32°С; у Києві вночі — 21–23°, вдень — приблизно 30°.

Також дощитиме у західних, північних, вдень і в більшості центральних, місцями Одеській та Миколаївській областях.

Де в Україні можуть пройти дощі 18 липня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Температура у південній частині, східних, більшості центральних областей вночі — 21–26°С, вдень сильна спека — 35–39°С, місцями надзвичайна спека — 40–42°С; на решті території вночі — 18–23°С, вдень — 27–32°С, у західних областях — 23–28°С.

Через рясні грози у Львівській та Івано-Франківській областях очкується формування швидкоплинних локальних дощових паводкiв з пiдвищенням рiвнiв води на 0,5–1,5 м, мiсцями до 2 м над поточними вiдмiтками.

У гірських районах можуть сходити селеві потоки.

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Синоптикиня Наталка Діденко підтверджує, що спека починає спадати. Зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Східні регіони та центр ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Поступово, температура повітря знизиться до +30°С …+34°С градусів.

Температура в Україні 18 липня Фото: Український гідрометеорологічний центр

А от із дощами складніше: найвірогідніше, грози пройдуть у Вінницькій та Черкаській областях. Інші регіони під питанням, як і Київ.

"Дощ із грозою у столиці ймовірний, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності", — попереджає Діденко.

Також у столиці 18-го липня очікується послаблення спеки до +29°С…+30°С градусів. А 19 липня — навіть до +28°С.

Нагадаємо, Україну чекає послаблення спеки, а от у Європі температура продовжує бити рекорди. В Греції навіть заборонили роботи на вулиці та обмежили вхід до культурних пам'яток у Афінах через аномальну спеку.