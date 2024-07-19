Стрільба в Одесі: біля Привозу сталась сутичка між перехожими та поліцією (відео)

Інцидент трапився на Привозі. Там сталось зіткнення між перехожими, поліцією та нібито працівниками ТЦК.

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В Одесі на Привозі сталась сутичка між поліцейськими та перехожими. Повідомляється, що на патрульні переслідували порушника правопорядку, а перехожі намагались їм завадити. Один із правоохоронців стріляв в повітря. Про це повідомляють у Нацполіції Одеської області.

"Поліцейські встановлюють обставини стрільби біля ринку Привоз в Одесі — учасники інциденту знаходяться у відділі поліції. Зараз на місце події скеровані додаткові наряди поліції", — зазначається у дописі.

Фото затриманого Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався під час переслідування патрульними поліцейськими ймовірного порушника правопорядку поблизу ринку Привоз. Група осіб намагалася завадити поліцейським.

"Внаслідок штовханини на патрульному розірвали формений одяг. Відповідно патрульний поліцейський здійснив попереджувальний постріл у повітря", — повідомляють у дописі.

Сутички в Одесі

В той же час місцеві пабліки повідомляють, що сутичка виникла через те, що чоловіка намагались затримати на блокпосту, той поїхав геть. Перехожі втрутились, також втрутилась і поліція. Далі сталась сутичка і стрільба.

Нагадаємо, на початку липня конфлікт із ТЦК стався у Карпатах біля курортного селища Ворохта. Селяни напали на працівників ТЦК, сталась бійка. Поліції довелось втрутитись.