"Співпрацюємо зі слідством": власник канатної дороги прокоментував загибель хлопця (відео)

Денис Курта закликав українців уникати будь-яких спекуляцій щодо обставин смерті на канатній дорозі через річку Дніпро, доки триває слідство, а також висловив співчуття родині загиблого хлопця.

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Директор компанії "Активна країна", якій належить канатна дорога, через обрив якої у Києві загинув 20-річний хлопець, Денис Курта заявив, що його компанія співпрацюватиме зі слідством та обов'язково оприлюднить результати цього розслідування. Відповідне відео Курта оприлюднив у своєму фейсбуці.

"Ми робимо все, щоб співпрацювати зі слідством і розібратись у причинах цієї трагедії", — сказав Курта.

Він наголосив, що смерть хлопця — це велика трагедія, якої не повинно було статися.

"Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, доки йде слідство… Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування", — зазначив Курта.

Крім того, він висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Обрив троса через річку Дніпро у Києві: що відомо

21 липня у Києві на атракціоні-спуску через Дніпро сталася надзвичайна пригода: обірвався трос, тож людина, яка там перебувала, впала в Дніпро.

На відео з місця подій можна побачити, як дві особи рухалися через Дніпро тросами тролея. У якийсь момент одна людина упала у воду. Трос дістали з води, але без постраждалого.

На місце викликали рятувальників, які до ночі шукали у водоймі тіло, але швидко його знайти не вдалося.

Виявити тіло змогли лише на наступний день, 22 липня, З'ясувалося, що хлопцю було лише 20 років.

Речниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що загиблий катався на атракціоні разом зі своїм старшим братом. Проте під час трагедії один із хлопців завершував свій спуск, а тому "успішно приземлився", тоді як інший упав у воду.

Нагадаємо, 22 липня у Печерському управління Національної поліції почали кримінальне провадження щодо інциденту у Києві та загибелі 20-річного чоловіка на тролеї через Дніпро.