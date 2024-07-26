Як юридичній компанії зайняти своє місце на ринку: поради експерта Владислава Драпія

Владислав Драпій — юрист із багаторічним досвідом, співзасновник і CEO юридичної компанії Legarithm OU, яка є одним із лідерів на ринку правових рішень для IT-бізнесу. Кар'єру Владислав розпочав у 19 років в Україні. Завдяки своїм талантам і працьовитості він швидко здобув визнання і став одним із провідних фахівців у юриспруденції та управлінцем. Legarithm OU під керівництвом Владислава за 4 роки з невеликої локальної фірми перетворилася на юридичну компанію міжнародного рівня з підтвердженою репутацією. Сьогодні його команда супроводжує IT-компанії в країнах Європейського Союзу, США, Великої Британії та Латинської Америки.

Особистий досвід становлення Владислава як CEO однієї з провідних на ринку юридичних компаній дає змогу виокремити, якщо не унікальний, то цілком конкретний рецепт професійного зростання.

Освіта. Гаражі та історії про феноменальні досягнення самоучок — це цікаво. Але доводити, що це універсальна формула, все одно що стверджувати лотерею як провідний спосіб для самозабезпечення. Тому перший крок — це освіта. У Владислава вона міцна, як залитий бетоном фундамент. Початок — Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. Тараса Шевченка, Інститут Міжнародних Відносин, спеціальність міжнародне право. Далі — Лондонська школа економіки та політичних наук, спеціальність бізнес-адміністрування.

Вибір. Правильна мета — це половина справи. Але, якщо ти мрієш про максимальне сходження, варто підшукати хвилю, яка допоможе це зробити. Владислав Драпій, здобуваючи освіту, чітко визначив для себе сферу докладання зусиль — юриспруденція, зокрема в IT-сфері. Він та його партнер були переконані, що саме ця сфера відповідає часу, цікавіша за традиційні галузі права, набирає та набиратиме попит в Україні та за кордоном. Так, уже в студентські роки, вони заснували юридичну фірму Legarithm OU, яка, завдяки лідерським якостям Владислава, стрімко виросла в міжнародну компанію з великим портфелем клієнтів.

Інновації. Як діяти, коли виникають проблеми? Можна вивчати чужий досвід, а можна формувати свій. Коли виникли проблеми з професійною підготовкою співробітників, які не дотягували до потрібного рівня, Владислав ініціював визначальне рішення. У Legarithm OU припинили шукати вже готових фахівців, а почали наймати початківців, з нульовим досвідом. Процедура навчання тривала 24/7, а її платформою стало IT-рішення — внутрішня корпоративна база "база знань", яку розвивав особисто Владислав. Так зводилася міцна і сучасна будівля компанії, яка сьогодні працює в більшій частині світу.

Ще однією технологією, яку Владислав просуває на юридичному ринку в рамках Legarithm OU, є корпоративне Legal-Tech рішення з адміністрування іноземних компаній. Фактично, це ноу-хау на ринку, що дає змогу споживачам юридичних послуг мати постійний доступ до управлінських процесів їхніх бізнесів.

Визнання. Професіоналу за великим рахунком не потрібне зовнішнє визнання. Його бізнес говорить сам за себе. Але є одне свідчення, яке говорить, що твої успіхи визнали інші. Це — номінація на спеціальних конкурсах, де змагаються власники та Топ-менеджери міжнародних компаній, які є визнаними лідерами різних галузей, включаючи юриспруденцію. Цього року Владислав Драпій був номінований як CEO року на Всеукраїнській щорічній премії для СЕО та HR-професіоналів — HR Awards Pro, що вважається найпрестижнішою премією національного рівня серед професіоналів та налічувала серед учасників ТОПів провідних українських та міжнародних компаній.

Відповідальність. Бізнес — це важливо, проте Життя — це не тільки бізнес. Сьогодні важко домогтися суспільного визнання, якщо ти не намагаєшся зробити кращим навколишній світ. Владислав і в цьому є гідним прикладом. Без зайвого розголосу, він разом із дружиною вже п'ять років утримує притулок для вуличних котів. І не тільки утримує, а знаходить своїм підопічним нові родини.

Мрія. Не надто вживане в бізнес-спільноті слово. Тут, радше скажуть про місію. Але здається тільки мрія може окреслити горизонт, і додати сил, коли треба йти в гору, а всі інші мотиватори вже вичерпалися. Мрії у Владислава Драпія є. Перша — як у всіх нас, щоб якомога швидше звитяжно закінчилася війна. Друга дуже амбітна: побудувати великий юридичний і консалтинговий холдинг, як PWC, чи Deloitte, що матиме офіси по всьому світу та супроводжуватиме великі корпорації на кшталт Apple і Google.