"Сталевий Фронт" Ахметова побудував 200 км фортифікацій на Донеччині та Запоріжжі

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У межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова Група Метінвест продовжує будівництво фортифікаційних ліній для ЗСУ на фронті. Загальна довжина захисних споруд сягнула понад 200 км, передають у Метінвесті.

Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд ведеться разом із військовими та військово-цивільними адміністраціями на Донецькому і Запорізькому напрямку. Окрім залучення фахівців компанії, Метінвест надає матеріали та спецтехніку для зведення ліній оборони, щоб перешкодити просуванню ворога.

Загалом для будівництва Метінвест поставив 20720 куб. метрів лісоматеріалів, 100300 кв. метрів геотекстилю та сітки для укріплення траншей і окопів. У фортифікаціях було використано 43 "криївки" – підземних укриттів, які компанія виробляє з хвилястої сталі. Лінія оборони забезпечуватиме захист особового складу, техніки та боєприпасів від атак противника, а також слугуватиме укриттям для відпочинку бійців.

"Захищати своє – поняття, ширше за посадові інструкції чи приписи. Це внутрішня потреба відстоювати своє право на життя та роботу, на свободу рішень. Саме тому Метінвест долучився до спільної із ЗСУ роботи зі створення ліній оборони. Ми не можемо стояти осторонь, бо знаємо, що наш досвід, ресурси, наші знання можна конвертувати у надійний захист для оборонців та тих, кого вони закривають своїми спинами – звичайних українців, кожного з нас", – зазначив операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Роботи проводять разом з інженерними підрозділами ЗСУ, а всі матеріали та робочу силу Метінвест надає безплатно.

Від початку повномасштабної війни Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу Україні та її громадянам понад 9 млрд грн.